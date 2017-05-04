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"Газпром" готов начать укладку труб на морском участке "Турецкого потока"

Экономика и бизнес
4 мая, 17:05 дата обновления: 4 мая, 17:25 UTC+3

Глава компании Алексей Миллер также доложил Владимиру Путину, что "Газпром" уже завершил все подготовительные работы

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Газпром" готов начать укладку труб на морском участке "Турецкого потока" в течение нескольких дней, доложил глава компании Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину.

"Я докладываю вам о готовности в течение нескольких дней начать морскую укладку газопровода "Турецкий поток", - заявил Миллер во время рабочей встречи.

Миллер доложил главе государства, что "Газпром" уже завершил все подготовительные работы по этому проекту и ждет команды для начала укладки морского участка.

Путин выразил уверенность, что Турция будет поддерживать проект. "Надо начать работать", - распорядился президент, поручив начать укладку труб на морском участке "Турецкого потока".

О проекте

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать укладку труб первой нитки газопровода "Турецкий поток" летом 2017 года. По данным на конец марта, на российском участке было завершено бурение первого микротоннеля, второй микротоннель был готов на 97,5%.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Морской участок газопровода реализует компания South Stream Transport B.V. (100% дочернее общество "Газпрома). 8 декабря 2016 года "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале 2017 года South Stream Transport B.V. (входит в "Газпром") заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода "Турецкий поток".

Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго- Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд руб.

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Персоны
Миллер, Алексей Борисович Путин, Владимир Владимирович
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Газовая дипломатия Российско-турецкие отношения
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