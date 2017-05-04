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"Единая Россия" запустила мониторинг цен на отечественные и импортные семена в регионах

Экономика и бизнес
4 мая, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Мониторинг позволит экспертам в дальнейшем выработать ряд мер по развитию отечественной селекции

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" начала в регионах мониторинг уровня цен на семена и саженцы отечественного и импортного производства, в ходе которого оценит долю импорта этой продукции на рынках и в специализированных магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"К участию в акции, которая завершится 15 мая, приглашены представители более 60 регионов России, научного сообщества, эксперты "Союза садоводов России", производители посадочного материала. По итогам мониторинга мы планируем обобщить результаты данных из регионов, использовать их для оценки уровня зависимости отечественного садоводства и огородничества от импорта", - цитирует пресс-служба единороссов координатора партийного проекта "Дом садовода - опора семьи", депутата Госдумы Олега Валенчука.

По его словам, мониторинг "позволит экспертам в дальнейшем выработать ряд мер по развитию отечественной селекции, снижению доли импортной продукции, повышению доступности для садоводов современного, высокопродуктивного семенного и посадочного материала".

Со своей стороны координатор партийного проекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко отметила, что сегодня аграрии России производят до 80% овощной продукции. "Наша задача - максимально развивать программу импортозамещения, постепенно заполняя рынок своей сельхозпродукцией", - сказала она. Кувычко уверена, что "люди, которые занимаются земледелием, не должны быть заложниками цен на посадочный материал", поскольку "именно от них напрямую зависит продовольственная безопасность" России.

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