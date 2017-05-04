Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил Миллеру привлекать партнеров из РФ к освоению запасов Тамбейского кластера

Экономика и бизнес
4 мая, 17:17 дата обновления: 4 мая, 17:30 UTC+3

Президент также обратил внимание на то, что партнеры "в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе "Газпрома" Алексею Миллеру привлекать партнеров из РФ к освоению запасов Тамбейской группы месторождений.

"Я прошу вас представить предложения по тому, как вы будете работать с этими запасами (Тамбейского кластера месторождений), - заявил Путин Миллеру во время рабочей встречи. - Но просил бы вас обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. Первое - при привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы и второе - максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности".

"Чем более независимыми мы будем в этой сфере, тем лучше, - добавил президент. - Это, безусловно, должно поддерживать высокотехнологичную сферу нашей экономики".

Отвечая на поручение главы государства, Миллер заявил, что новые запасы позволят реализовать новые проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии. По его словам, ряд месторождений группы содержат так называемый жирный газ, который характеризуется высоким содержанием этана. "Глубокая переработка компонентов "жирного газа", без сомнения, повысит экономическую эффективность разработки всех запасов Тамбейской группы", -подчеркнул Миллер.

"Газпром" готов рассмотреть возможность создать совместное предприятие (по освоению запасов месторождения), в первую очередь мы будем ориентироваться на российские компании, которые уже обладают компетенциями в области сжижения газа, которые обладают опытом работы с запасами "жирного газа", - заверил глава компании.

По словам Миллера, объем запасов Тамбейского кластера составил 6,7 трлн куб. м, в целом по месторождениям "Газпрома" запасы оцениваются в 36,4 трлн куб. м. "На 1 января 2017 года разведанные запасы "Газпрома" составляют 36,4 трлн куб. м, - заявил Миллер Путину. - "Газпромом" проведены комплексные геологоразведочные работы на Тамбейской группе месторождений, проведены сейсмические работы... И прирост запасов составил 4,1 трлн куб. м газа. Таким образом, запасы Тамбейского кластера составляют 6,7 трлн куб. м".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миллер, Алексей Борисович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и Королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
2
Сурков: не плачь по мне, Украина
3
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
4
Москвич выбросил собаку с 16-го этажа дома в Троицке
5
Часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула заседание в Астане
6
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
7
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
Темы дня
Загрузка...
Реклама