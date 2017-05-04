Путин поручил Миллеру привлекать партнеров из РФ к освоению запасов Тамбейского кластера

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе "Газпрома" Алексею Миллеру привлекать партнеров из РФ к освоению запасов Тамбейской группы месторождений.

"Я прошу вас представить предложения по тому, как вы будете работать с этими запасами (Тамбейского кластера месторождений), - заявил Путин Миллеру во время рабочей встречи. - Но просил бы вас обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. Первое - при привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы и второе - максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности".

"Чем более независимыми мы будем в этой сфере, тем лучше, - добавил президент. - Это, безусловно, должно поддерживать высокотехнологичную сферу нашей экономики".

Отвечая на поручение главы государства, Миллер заявил, что новые запасы позволят реализовать новые проекты в сфере сжижения и переработки газа, а также газохимии. По его словам, ряд месторождений группы содержат так называемый жирный газ, который характеризуется высоким содержанием этана. "Глубокая переработка компонентов "жирного газа", без сомнения, повысит экономическую эффективность разработки всех запасов Тамбейской группы", -подчеркнул Миллер.

"Газпром" готов рассмотреть возможность создать совместное предприятие (по освоению запасов месторождения), в первую очередь мы будем ориентироваться на российские компании, которые уже обладают компетенциями в области сжижения газа, которые обладают опытом работы с запасами "жирного газа", - заверил глава компании.

По словам Миллера, объем запасов Тамбейского кластера составил 6,7 трлн куб. м, в целом по месторождениям "Газпрома" запасы оцениваются в 36,4 трлн куб. м. "На 1 января 2017 года разведанные запасы "Газпрома" составляют 36,4 трлн куб. м, - заявил Миллер Путину. - "Газпромом" проведены комплексные геологоразведочные работы на Тамбейской группе месторождений, проведены сейсмические работы... И прирост запасов составил 4,1 трлн куб. м газа. Таким образом, запасы Тамбейского кластера составляют 6,7 трлн куб. м".