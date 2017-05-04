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Председателем правления банка "Русский стандарт" назначен Александр Самохвалов

Экономика и бизнес
4 мая, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

На этом посту Самохвалов заменит Илью Зибарева, который был назначен председателем правления банка в мае 2016 года

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Председателем правления банка "Русский стандарт" назначен Александр Самохвалов, ранее занимавший должность первого зампредправления кредитной организации. Его кандидатура согласована Банком России. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Сообщается, что Самохвалов присоединился к команде "Русского стандарта" в 2016 году, до этого занимал руководящие должности в крупных государственных банках.

В своей новой должности Александр Самохвалов будет подчиняться совету директоров банка "Русский Стандарт".

На посту предправления Самохвалов заменит Илью Зибарева, который, как отмечается в сообщении, "принял решение продолжить свою карьеру за пределами "Русского Стандарта" и решил сконцентрироваться на реализации проектов в социальной и благотворительной сферах. Зибарев был назначен председателем правления банка в мае 2016 года .

Глава совета директоров "Русского стандарта" Рустам Тарико, комментируя назначение Зибарева, заявлял тогда, что топ-менеджер должен будет реализовать новую бизнес-модель банка - работы кредитной организации в низко рискованных сегментах.

Банк "Русский стандарт" создан в 1993 году в Москве, является крупным участником рынка pos-кредитования (выдача кредитов в торговых сетях - прим. ТАСС).

По объемам чистых активов банк занимает 17 место в рейтинге крупнейших кредитных организаций РФ. Является участником системы страхования вкладов. Более 90,88% акций банка принадлежит ЗАО "Компания "Русский стандарт", основным бенефициаром которого является бизнесмен Рустам Тарико.

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