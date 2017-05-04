Глава Нацбанка Украины уходит в длительный отпуск перед отставкой

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КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева намерена в ближайшее время уйти в длительный отпуск перед тем, как будет одобрено решение о ее отставке. Об этом сообщило украинское агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники.
"Глава НБУ Валерия Гонтарева после майских праздников намерена уйти в длительный отпуск. По информации собеседника, отпуск Гонтаревой может продлиться около двух месяцев. Руководить НБУ в это время будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий", - сообщило издание.
По информации источника, Смолий дал личное обещание президенту Украины Петру Порошенко, что до назначения нового председателя регулятора, он не покинет свой пост.
Глава НБУ Гонтарева 10 апреля сообщила о том, что направила Порошенко заявление об отставке. Тогда она заявила, что готова уйти с поста через месяц - 10 мая, не исключив, что это может произойти и ранее. Согласно украинскому законодательству, представление о снятии и назначении главы финансового регулятора страны вносит президент Украины в Верховную раду, которая и принимает окончательное решение.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Гонтарева приняла решение уйти в отставку и получить соответствующую компенсацию, так как в противном случае ее бы ожидал арест.
Ранее украинские эксперты высказывали разные предположения насчет того, кто может возглавить НБУ. По информации СМИ, глава государства якобы определился с кандидатурой и новым руководителем центробанка может стать председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук.