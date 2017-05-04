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Цена нефти марки Brent упала ниже $49 за баррель

Экономика и бизнес
4 мая, 18:43 дата обновления: 4 мая, 18:53 UTC+3

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $49 за баррель 30 ноября 2016 года

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Материал из 1 страницы
© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,7% и составила $48,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $49 за баррель 30 ноября 2016 года.

На этом фоне российский рубль продолжил падение к доллару и евро. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 18:48 мск вырос на 86 копеек - до 58,24 рубля, евро - на 1,37 рубля, до 60,48 рубля. 

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