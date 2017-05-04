Курс евро превысил 64 рубля впервые с 3 февраля 2017 года

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,64 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов и достиг отметки в 64,12 рубля впервые с 3 февраля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара по состоянию на 19:15 мск вырос на 1,02 рубля - до 58,4 рубля.
Рубль теряет свои позиции вслед за снижением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,2% и составила $48,76 за баррель, обновив минимумы конца ноября 2016 года. Нефть марки WTI на торгах в Лондоне подешевела на 4,5% - до $45,75 за баррель