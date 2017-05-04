Google урегулировала налоговый спор с Италией

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РИМ, 4 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Компания Google урегулировала свой конфликт с налоговыми службами Италии. Как сообщило агентство ANSA, американская корпорация перечислит в итальянскую казну €306 млн в счет налоговых взносов за период 2002-2015 годов.
Прокуратура Милана провела расследование в отношении некоторых менеджеров Google по подозрению в уходе от уплаты налогов. Однако достигнутое с налоговыми службами соглашение позволит избежать таких последствий, как судебный процесс.
Ранее в СМИ попадали сведения, согласно которым Google якобы предлагала выплатить от €270 млн до €290 млн для урегулирования спора. Затем налоговые службы объявили в начале 2015 года о достижении соглашения о выплате €320 млн, однако компания затем опровергла это сообщение.
Сейчас, по признанию обеих сторон, спор действительно урегулирован через национальное отделение - Google Italia.