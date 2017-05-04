Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Google урегулировала налоговый спор с Италией

Экономика и бизнес
4 мая, 19:22 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Американская корпорация перечислит в итальянскую казну €306 млн в счет налоговых взносов за период 2002-2015 годов

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИМ, 4 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Компания Google урегулировала свой конфликт с налоговыми службами Италии. Как сообщило агентство ANSA, американская корпорация перечислит в итальянскую казну €306 млн в счет налоговых взносов за период 2002-2015 годов.

Прокуратура Милана провела расследование в отношении некоторых менеджеров Google по подозрению в уходе от уплаты налогов. Однако достигнутое с налоговыми службами соглашение позволит избежать таких последствий, как судебный процесс.

Ранее в СМИ попадали сведения, согласно которым Google якобы предлагала выплатить от €270 млн до €290 млн для урегулирования спора. Затем налоговые службы объявили в начале 2015 года о достижении соглашения о выплате €320 млн, однако компания затем опровергла это сообщение.

Сейчас, по признанию обеих сторон, спор действительно урегулирован через национальное отделение - Google Italia.

Смотрите также

СМИ: Google предложил властям Италии до €280 млн компенсации за неуплату налогов

СМИ: Google выплатит налоговым службам Италии €320 млн

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
4
Сурков: не плачь по мне, Украина
5
Fox: российские военные самолеты приблизились к берегам Аляски
6
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
7
В Конгрессе запретили тратить выделяемые США Киеву средства на батальон "Азов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама