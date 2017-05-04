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Индексы ММВБ и РТС завершили торги без единой динамики, Brent упала на 4%

Экономика и бизнес
4 мая, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Снижение цен на нефть связано с данными по добыче нефти в США, которые 3 мая оказались хуже ожиданий аналитиков

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в четверг разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже подрос на 0,26% - до 1998,87 пункта, а РТС упал на 1,38%, до 1081,22 пункта. 

Основным драйвером для такой динамики российских акций стала дешевеющая нефть. В частности, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 4% - до $48,71 за баррель, опустившись ниже отметки $49 за баррель впервые с ноября 2016 года. Рубль подешевел вслед за нефтью, чем оказал давление на долларовый индекс РТС и поддержал индекс ММВБ, выраженный в российской валюте. По состоянию на 19:30 за один доллар на бирже давали 58,353 руб., евро - 64,005 руб.

Снижение цен на нефть сейчас связано с данными по добыче нефти в США, которые 3 мая оказались хуже ожиданий аналитиков. В частности, коммерческие запасы нефти за прошлую неделю сократились лишь на 0,9 млн баррелей, в то время как рынок ожидал снижение на 3 млн баррелей.

"Нефть марки Brent опустилась на территорию, которой не видела с 30 ноября, когда страны ОПЕК и присоединившиеся к ним государства заключили сделку о сокращении добычи. Падению способствовал ряд факторов, одновременно оказавших давление на котировки. Вчера вышли разочаровывающие данные об объеме запасов в США, которые показали более слабое снижение, чем ожидалось, при этом запасы бензина немного выросли, несмотря на приближение автомобильного сезона. Между тем добыча в штатах продолжает расти, сводя на нет усилия картеля", - комментирует ситуацию на рынке эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

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