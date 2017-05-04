В "Почте России" заявили, что закупка самолетов Ту-204 проведена по закону

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. "Почта России" купила два магистральных самолета в полном соответствии с законодательством и согласовала эту закупку с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе "Почты России", комментируя претензии Генпрокуратуры РФ.

Ранее Генеральная прокуратура России подтвердила информацию о направлении материалов о покупке ФГУП "Почта России" двух самолетов Ту-204 в Следственный комитет РФ.

"Закупка "Почтой России" двух магистральных самолетов была проведена в полном соответствии с требованиями законодательства о закупках, в том числе согласована с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ", - заявили в пресс-службе компании. В "Почте России" пояснили, что закупка проводилась в несколько этапов, при этом каждый этап был направлен на проведение сделки по максимально выгодной цене для почтового оператора и отвечающий всем ее требованиям.

В "Почте России" напомнили, что еще в начале года в компанию поступил запрос от прокуратуры по обоснованию необходимости закупки самолетов Ту-204. "На этот вопрос со стороны предприятия в установленный срок и в полном объеме был предоставлен ответ", - отметили в пресс-службе почтового оператора.

По данным "Почты России", за период декабрь 2016 года по март 2017 года собственные самолеты компании осуществили 92 рейсa и перевезли 831,7 тонн почтовых отправлений и 1815,2 тонн коммерческих грузов. "Из них на 24 рейсах были перевезены только почтовые отправления, а на 64 рейсах осуществлялась дозагрузка бортов коммерческим грузом в целях повышения экономической эффективности", - отметили в компании.

Самолеты "Почты России"

ФГУП "Почта России" в июне 2016 года купила два самолета за 3,39 млрд рублей у "Ильюшин Финанс Ко". Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров отмечал, что цена, за которую "Почта России" приобрела два самолета, "очень хорошая".

Два магистральных самолета Ту-204С, принадлежавшие ранее "Трансаэро", были приобретены в собственность Российской Федерации, "Почта России" владеет ими на праве хозяйственного ведения. Эксплуатацию самолетов "Почты России" осуществляет авиакомпания-грузоперевозчик "Авиастар-ТУ".

Ранее "Почта России" осуществляла доставку почты на рейсах регулярных авиакомпаний. Компания решила создать собственный авиапарк в связи с бурным ростом объемов почтовых отправлений в последние годы, связанным с развитием электронной торговли.

Приобретение собственных самолетов дало компании возможность не зависеть от расписания пассажирских авиаперевозок, что повысило качество и сроки доставки авиапочты, напомнили в компании. "Примером негативного влияния на эти процессы стал уход с рынка авиакомпании "Трансаэро", который привел к ухудшению выполнения сроков доставки на Дальний Восток", - отметили в "Почте России".

Кроме того, благодаря наличию собственных самолетов "Почта России" может решать проблемы, вызванные ростом объемов почтовых отправлений из Китая и других стран (в частности исключить случаи длительной задержки отправлений в зарубежных аэропортах в ожидании вылета выгодных отправителям пассажирских или чартерных авиакомпаний в Россию).

Собственный авиапарк также позволяет почтовому оператору экономить от 40% до 50% в сравнении с коммерческими предложениями грузовых чартерных перевозчиков. "Например, стоимость перевозки собственными самолетами на маршруте Москва - Якутск - Москва на 40%-50% ниже цены заказываемых сторонних чартеров", - отметили в компании.