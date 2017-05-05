Медведев проведет совещание о создании ТОР на Дальнем Востоке в 2015-2017 годах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание, участники которого обсудят предварительные результаты работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Дальнем Востоке в 2015 - 2017 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства. В совещании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Дмитрий Козак и Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, главы регионов, представители предприятий - резидентов территорий опережающего развития.

В соответствии с действующим законодательством, ТОР на территории Дальнего Востока могут создаваться в течение трех лет со дня вступления в силу профильного федерального закона от 30 марта 2015 года, а также на территориях моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. С 1 января 2016 года территории опережающего развития создаются в закрытых административно- территориальных образованиях (ЗАТО), а с 1 января этого года - на территориях моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, и моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. По истечении трех лет со дня вступления в силу профильного федерального закона, с 30 марта 2018 года, этот механизм может применяться на всей территории Российской Федерации. ТОР создаются для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально- экономического развития и создания комфортных условий для населения.

Получение статуса резидента ТОР предусматривает предоставление им ряда налоговых льгот, в числе которых применение в течение 5 лет нулевой ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, и ограничение (не более 5%) по ставке указанного налога, зачисляемого в бюджет субъекта Российской Федерации, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам (в совокупности 7,6%) в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации в течение 10 лет, но не позднее трех лет с даты создания ТОР. При этом инвестор ТОР должен обеспечить минимальный объем капитальных вложений не менее 5 млн рублей и количество новых постоянных рабочих мест не менее 20 единиц за первый год реализации инвестпроекта.

На сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе создано 16 территорий опережающего социально- экономического развития, больше всего приходится на Приморский (четыре) и Хабаровский (три) края. Еще по две такие зоны открыты и работают в Якутии, Амурской и Сахалинской областях. Наконец, Камчатский край, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область создали по одной территорий опережающего развития.

В 2016 году в дальневосточных ТОР завершено строительство двух объектов инфраструктуры и закончены работы по проектированию 33 объектов, начато проектирование по 37 объектам, строительно-монтажные работы начаты на 12 объектах. По итогам 2015 - 2017 годов запущено 17 проектов резидентов ТОР с общим объемом инвестиций около 30 млрд рублей, создано 575 рабочих мест. К концу 2017 года планируется к вводу в эксплуатацию еще 27 проектов резидентов ТОР на сумму инвестиций более 100 млрд рублей, в которых будет создано дополнительно около 3,5 тыс. рабочих мест.

Опережающее развитие в моногородах

ТОР в моногородах создаются на 10 лет, причем срок их существования может быть продлен на 5 лет. В настоящее время такой механизм введен в 17 моногородах: Набережные Челны (Татарстан), Гуково (Ростовская область), Усолье- Сибирское (Иркутская область), Юрга и Анжеро-Судженск (Кемеровская область), Краснокаменск (Забайкальский край), Надвоицы (Карелия), Краснотурьинск (Свердловская область), Тольятти (Самарская область), Белебей и Кумертау (Башкортостан), Каспийск (Дагестан), Чусовой (Пермский край), Бакал (Челябинская область), Емва (Республика Коми), Кировск (Мурманская область), Дорогобуж (Смоленская область). В них зарегистрировано 23 резидента, проекты которых предполагают к 2026 году создание более 6 тыс. рабочих мест и привлечение 17,3 млрд рублей инвестиций. Кроме того, создана территория опережающего развития в одном закрытом административно-территориальном образовании - городе Сарове Нижегородской области.