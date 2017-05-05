"Известия": Минтранс расширит полномочия Росавиации в области сертификации авиатехники

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ наделит Росавиацию полномочиями, которые позволят вести и заключать международные договоры в области сертификации авиатехники. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей ведомств.

"Это позволит напрямую участвовать в реализации своих государственных функций и значительно увеличить эффективность взаимодействия с зарубежными коллегами", - сообщили изданию в Росавиации.

Новые функции будут заключаться в реализации международных соглашений в области безопасности авиаперелетов. В частности, сфера деятельности ведомства будет ориентирована на упрощение признания одобрений летной годности и испытаний гражданской авиационной техники и квалификационной оценки летных тренажеров, отмечают в Минтрансе.

"Министерство транспорта России намерено разработать проект постановления правительства РФ о внесении соответствующих изменений в пункт 1 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта", - уточняет газета.

При этом соответствующий документ может быть принят до конца 2017 года, пишут "Известия".