Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цена нефти марки Brent упала до отметки $46,63 за баррель

Экономика и бизнес
5 мая, 6:31 дата обновления: 5 мая, 6:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В последний раз стоимость фьючерса этого сорта нефти находилась ниже $47 за баррель 29 ноября 2016 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Hasan Jamali, File

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% и составила $46,63 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $47 за баррель 29 ноября 2016 года. 

При этом, по данным на 06:24 мск, цена этого сорта нефти снизилась на 0,93% и впервые с 30 ноября 2016 года упала ниже $48 за баррель, составив $47,85.

Нефть марки WTI на торгах в Лондоне подешевела на 2% - до $44,55 за баррель.

Вслед за падением цен на нефть рубль продолжает ослабевать к доллару и евро. Так, накануне курс евро превысил 64 рубля впервые с 3 февраля 2017 года. Курс доллара превысил 58 руб. впервые с 22 марта 2017 года.

Смотрите также

Аналитики: РФ продлит соглашение по сокращению добычи нефти из-за риска обрушения цены

Всемирный банк ожидает роста цен на нефть в 2018 г до $60 за баррель

Цена нефти марки Brent упала ниже $49 за баррель

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мировые цены на нефть
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: в Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечети
2
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
3
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
4
Российские бомбардировщики прошли вдоль Алеутских островов над нейтральными водами
5
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
6
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама