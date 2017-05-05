Средства от продажи акций "АЛРОСА-Нюрба" будут направлены на инвестиционные проекты Якутии

ЯКУТСК, 5 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Правительство Якутии определило приоритетные направления, куда будут направлены средства от продажи 10% акций "АЛРОСА- Нюрба". Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Средства, вырученные от продажи акций компании "АЛРОСА- Нюрба", будут направлены на развитие местного производства, реализацию инвестиционных, инфраструктурных и социально значимых проектов республики, в частности, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Также средства пойдут на повышение конкурентоспособности стратегических и системообразующих предприятий республики", - отметили в администрации.

По предварительным независимым оценкам экспертов, рыночная стоимость 10% акций компании "АЛРОСА-Нюрба" составляет около 15-18 млрд рублей. Основными акционерами является головная компания АЛРОСА, которой принадлежит 87,5% акций дочерней компании, 10% - Якутии и 2,5% - миноритариям.

На сегодняшний день единственным потенциальным претендентом является АК "АЛРОСА", заинтересованная в консолидации своих профильных активов. Улучшение финансовых показателей ведущего предприятия отрасли в дальнейшем станет основой для роста налоговых поступлений и дивидендов в бюджет республики, а также восьми районов "алмазной провинции".

Отмечается, что расходование средств от приватизации республиканского пакета акций "АЛРОСА-Нюрба" будет находиться под контролем специально созданного общественного совета, что обеспечит прозрачность и эффективность целевых инвестиций.

Для решения вопросов, определяющих условия приватизации акций, будет принято отдельное распоряжение правительства республики. Их окончательная стоимость станет известна по итогам независимой экспертизы.