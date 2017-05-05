Таймыр получит резервные электрогенераторы на случай аварий на объектах энергетики

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КРАСНОЯРСК, 5 мая. /ТАСС/. Восемь дизельных электрогенераторов поступят летом в арктический Таймырский муниципальный район Красноярского края для обеспечения резервного электроснабжения на случай аварий. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации Таймыра.
"Осень и зима на Таймыре для систем электроснабжения - самый сложный период, во время которого они испытывают максимум нагрузок. Не исключены аварии в электросети, а, следовательно, отключения электричества, что и произошло в Дудинке в 2015 и 2016 годах. Эти аварии показали, что больницам и другим учреждениям необходимы резервные источники питания. Таймыр начал оснащение соцобъектов такими резервными источниками", - пояснил замглавы Таймыра Сергей Шаронов.
По одному генератору получат три медучреждения района, школа, детский дом и Таймырский колледж. Еще два мобильных дизельных электрогенератора в случае необходимости обеспечат места временного нахождения людей. В Дудинку генераторы доставят в июле.
В прошлом году резервными источниками электроэнергии были оснащены котельные на очистных сооружениях главной канализационно-насосоной станции, а также повысительные насосные станции системы теплоснабжения Дудинки, обеспечивающие подачу горячей и холодной воды в верхнюю часть города - четвертый и пятый микрорайоны. Кроме того, Норильско-Таймырская энергокомпания (НТЭК) восстановила передвижную автоматизированную газотурбинную элетроподстанцию. Еще одним аварийным источником электроснабжения дудинской котельной служит дизель-элетроход "Авраамий Завенягин".
Зимой 2015 и 2016 года возникли перебои в работе котельной №7, было нарушено тепловодоснабжение Дудинки. ЛЭП-119 была выведена в ремонт НТЭК, на одной из фаз ЛЭП-182 пропало напряжение, вследствие чего произошла автоматическая остановка котлов в котельной. На момент возникновения чрезвычайной ситуации, резервного источника электроснабжения котельной в Дудинке не было.