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ЦБ возобновил действие лицензий страховой компании "Орбита"

Экономика и бизнес
5 мая, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Действие лицензий было приостановлено с 9 сентября 2016

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Банк России с 4 мая возобновил действие лицензий на осуществление страхования страховой компании "Орбита", говорится в материалах регулятора.

Действие лицензий было приостановлено с 9 сентября 2016 года из-за неисполнения страховщиком предписаний ЦБ.

Регулятор принял решение возобновить действие лицензий в связи с устранением компанией нарушений страхового законодательства, отмечается в сообщении.

В соответствии с приказом ЦБ, возобновлены лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, а также добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

Страховая компания "Орбита" основана в Москве в 1992 году. Одним из учредителей которой стал Московский институт теплотехники - разработчик и создатель ракетных комплексов "Тополь-М" и "Булава". Согласно информации на сайте СК "Орбита", компания занимается всеми востребованными видами страхования, в том числе добровольным медицинским страхованием, страхованием по ОСАГО и др.

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