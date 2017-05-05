ЦБ возобновил действие лицензий страховой компании "Орбита"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Банк России с 4 мая возобновил действие лицензий на осуществление страхования страховой компании "Орбита", говорится в материалах регулятора.

Действие лицензий было приостановлено с 9 сентября 2016 года из-за неисполнения страховщиком предписаний ЦБ.

Регулятор принял решение возобновить действие лицензий в связи с устранением компанией нарушений страхового законодательства, отмечается в сообщении.

В соответствии с приказом ЦБ, возобновлены лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, а также добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

Страховая компания "Орбита" основана в Москве в 1992 году. Одним из учредителей которой стал Московский институт теплотехники - разработчик и создатель ракетных комплексов "Тополь-М" и "Булава". Согласно информации на сайте СК "Орбита", компания занимается всеми востребованными видами страхования, в том числе добровольным медицинским страхованием, страхованием по ОСАГО и др.