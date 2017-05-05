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Разработанный в Китае пассажирский авиалайнер C919 совершил первый полет

Экономика и бизнес
5 мая, 9:06 дата обновления: 5 мая, 10:36 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Лайнера пробыл в небе около полутора часов

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Авиалайнер С919

Авиалайнер С919

© AP Photo/Andy Wong

ШАНХАЙ, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайский пассажирский реактивный узкофюзеляжный авиалайнер C919, впервые поднявшийся 5 мая в воздух с одной из взлетно-посадочных полос шанхайского международного аэропорта Пудун, успешно совершил посадку. Таким образом завершились первые летные испытания авиалайнера, который пробыл в небе около полутора часов, поднявшись на 3 тыс. метров.

После взлета экипаж самолета и технические специалисты провели целый ряд тестов по проверке функционирования ключевых систем авиалайнера. В первом полете C919 сопровождал второй небольшой самолет, который взлетел раньше авиалайнера. В его задачу входил мониторинг погодных условий, наблюдение за C919 и координация хода испытаний с наземными службами. За штурвалом C919 находился командир экипажа Цай Цзюнь - бывший пилот Восточнокитайских авиалиний (China Eastern Airlines), который сейчас входит в состав команды пилотов центра испытаний Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC).

Характеристики авиалайнера

Разработкой и производством авиалайнера с 2008 года занималась Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC). Первый образец сошел с конвейера на сборочном предприятии в Шанхае в ноябре 2015 года. В его разработке и производстве на разных этапах принимали участие свыше 200 различных предприятий и 36 научно-исследовательских центров из 22 провинций страны.

Самолет может выпускаться в нескольких модификациях с разным количеством посадочных мест (от 158 до 190). Средняя дальность полета C919 составит порядка 4075 км, максимальная - 5000 км. Авиалайнер может совершать полет на высоте до 12,1 тыс. метров.

Конкуренция на авиарынке будущего

Со строительством этого самолета высшее руководство страны связывает свои надежды на снижение зависимости рынка воздушного транспорта КНР от иностранных производителей. По оценкам экспертов, C919 будет стоять в одном ряду с Boeing 737 и A320, но при этом отличаться некоторыми характеристиками. В частности, ожидается, что китайский авиалайнер будет более экономичным.

Даже в самом названии авиалайнера C919, согласно официальным заявлениям производителя, заложено амбициозное стремление Китая составить конкуренцию компаниям Boeing и Airbus, названия самолетов которых также начинаются с той же буквы, что и названия компаний (C919 - СOMAC). Что касается значения цифр, то девятка здесь символизирует "вечность", а 19 - максимальное число посадочных мест в салоне, которое составляет 190.

На прошлой неделе генеральный директор COMAC Хэ Дунфэн сообщил, что корпорация уже получила 570 заказов на C919 от 23 компаний внутри страны и из-за рубежа. При этом доля иностранных заказов составляет порядка 10%. К этому авиалайнеру проявили интерес, в частности, немецкая авиакомпания PuRen Airlines, тайская City Airways, а также ряд компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. Коммерческая эксплуатация нового самолета, полагают эксперты, может начаться не раньше 2020 года.

В настоящее время ведется работа по сертификации C919 в Китае. Что касается выхода на зарубежные рынки, то такие планы у Китая есть, однако для этого предстоит пройти длительную процедуру сертификации. По словам гендиректора COMAC, вопрос получения разрешения на полеты данного самолета в страны ЕС будет подниматься на переговорах с Европейским агентством авиационной безопасности (EASA). Поставлена также задача получить разрешение на полеты от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), переговоры с США и ЕС по этому вопросу могут начаться уже в этом году.

Ключевые технологии

На сошедшем с конвейера первом образце, который впервые поднялся в воздух, часть оборудования, включая ключевые узлы и двигатель, были закуплены Китаем за рубежом. На авиалайнере сейчас установлен двигатель LEAP-X1C компании CFM International. Силовые установки той же серии используются на самолетах Boeing 737 и A320. Доля оборудования и различных компонентов китайского производства в авиалайнере составляет чуть больше 50%.

В будущем разработчик рассчитывает перейти на использование двигателя собственного производства. Работы в этом направлении корпорация COMAC уже начала. По поступившей в СМИ информации, собственный двигатель у C919 может появится не раньше чем через восемь лет.

После первого образца лайнера COMAC намерена собрать еще шесть самолетов, которые также пройдут различные полетные тесты, необходимые для получения лицензии в Китае.

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