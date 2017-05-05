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Казахстан поддерживает переговоры о продлении соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти

Экономика и бизнес
5 мая, 9:19 UTC+3

Министр энергетики страны Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан хочет быть в тренде вместе со всеми нефтедобывающими странами

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АСТАНА, 5 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министерство энергетики Казахстана намерено участвовать в переговорах о возможности продления соглашения с ОПЕК по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил на пресс-конференции министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Мы говорим, что мы хотим быть в тренде вместе со всеми нефтедобывающими странами. Для нас важно, чтобы цена нефти не снижалась меньше $50 (за баррель) - бюджет сверстан исходя из цены Brent в $50. Поэтому мы будем проводить переговоры о возможности продления данного соглашения", - заявил Бозумбаев, отвечая на вопрос о том, будет ли Казахстан продлевать соглашение с ОПЕК о снижении нефтедобычи.

При этом министр подчеркнул, что "технически на этом же уровне остаться для нас будет сложно, потому что месторождение Кашаган, которое мы запустили в прошлом году, фактически на более-менее высокий объем добычи выходит в этом году".

"Сегодня на этом месторождении добывается 140-150 тысяч баррелей (в сутки), и мы думаем, что во втором полугодии где-то за 200 тысяч баррелей точно будет добываться, а к концу года, возможно, и 300 тысяч баррелей. Поэтому мы будем обсуждать (квоту) с нашими коллегами", - уточнил Бозумбаев.

По словам главы Минэнерго Казахстана, есть снижение добычи нефти на зрелых месторождениях в Актюбинской и в Кызылординской областях."Это в целом дает снижение около 30 тысяч баррелей ежесуточно. Мы нивелируем таким образом какое-то повышение на Кашагане", - отметил он.

"Мы должны будем с нашими коллегами обсудить, потому что Кашаган - это СРП (соглашение о разделе продукции - прим. ред), и Республика Казахстан огромные деньги вложила в лице

"КазМунайГаза", и другие акционеры. Какие-то им препятствия чинить, я думаю, и юридически неправильно будет, и физически невозможно. Поэтому мы будем обсуждать, если мы Кашаган за скобки вынесем, то мы можем о каких-то цифрах говорить", - резюмировал Бозумбаев.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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