Курс доллара вырос до 58,71 руб., евро - до 64,62 руб.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 58,71 руб. Евро укрепился на 47 копеек и составил 64,62 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 1985,67 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,9% и достиг отметки 1070,99 пункта.