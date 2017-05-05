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Курс доллара вырос до 58,71 руб., евро - до 64,62 руб.

Экономика и бизнес
5 мая, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Индекс РТС опустился на 0,9% и достиг отметки 1070,99 пункта

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 58,71 руб. Евро укрепился на 47 копеек и составил 64,62 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 1985,67 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,9% и достиг отметки 1070,99 пункта.

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