Совет директоров РЖД освободил Салмана Бабаева от должности вице-президента

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Российских железных дорог" освободил от должности вице-президента по коммерческой деятельности Салмана Бабаева в связи с его выходом на пенсию. Об этом сообщил президент РЖД Олег Белозеров на селекторном совещании, передает пресс-служба компании.

О том, кто займет должность Бабаева, пока не сообщается.

Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", временно руководство коммерческим блоком возьмет на себя старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов.

Бабаев занимал должность вице-президента РЖД по коммерческой деятельности с марта 2011 года. В период с 2007-2011 гг. он руководил Первой грузовой компанией, а с 2003 по 2007 гг. также работал вице-президентом РЖД.