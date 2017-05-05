Совет директоров РЖД освободил Салмана Бабаева от должности вице-президента

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Российских железных дорог" освободил от должности вице-президента по коммерческой деятельности Салмана Бабаева в связи с его выходом на пенсию. Об этом сообщил президент РЖД Олег Белозеров на селекторном совещании, передает пресс-служба компании.
О том, кто займет должность Бабаева, пока не сообщается.
Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", временно руководство коммерческим блоком возьмет на себя старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов.
Бабаев занимал должность вице-президента РЖД по коммерческой деятельности с марта 2011 года. В период с 2007-2011 гг. он руководил Первой грузовой компанией, а с 2003 по 2007 гг. также работал вице-президентом РЖД.