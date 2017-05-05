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Би-би-си: Goldman Sachs может сократить представительство в Лондоне из-за Brexit

Экономика и бизнес
5 мая, 10:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, мая. /ТАСС

Глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил, что у компании существуют "запасные планы" перевода сотрудников в другие страны ЕС в зависимости от исхода переговоров между Лондоном и Брюсселем

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© AP Photo/Richard Drew

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs может сократить свое представительство в Лондоне и перевести часть сотрудников в другие города в странах ЕС. Об этом в опубликованном интервью вещательной корпорации Би-би-си сообщил глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн.

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"Конечно же, многие хотят, чтобы их бизнес в Европе был сосредоточен в одной точке, и, конечно же, наиболее удобным местом для самой крупной экономики в мире (США) было бы Соединенное Королевство - благодаря культуре, языку, особым взаимоотношениям. И мы (Goldman Sachs - прим. ТАСС) являемся примером такого подхода", - сказал Бланкфейн.

Однако выход Великобритании из ЕС, по его словам, может привести к тому, что такое удобное положение страны изменится. "Если вы не можете пользоваться выгодами доступа в ЕС из Великобритании, и при этом никто не знает, какими будут эти правила и условия, существует риск того, что будут внесены определенные изменения, которые приведут к тому, что некоторые уменьшат свое присутствие в Соединенном Королевстве", - объяснил он.

По словам Бланкфейна, у его компании существуют "запасные планы" перевода сотрудников в другие страны ЕС в зависимости от исхода переговоров между Лондоном и Брюсселем. Он не назвал конкретные города, отметив только, что банк уже имеет, в частности, представительства в Дублине и во Франкфурте-на-Майне. Бланкфейн при этом выразил надежду на то, что эти планы не придется задействовать.

Расположенные в Лондоне иностранные банки начали продумывать стратегию частичного ухода из Великобритании после того, как в Лондоне объявили о том, что покидают Европейский союз, и подчеркнули, что Соединенное Королевство в ходе переговоров с Брюсселем не будет стремиться к сохранению членства в едином рынке. В настоящее время в Великобритании работают 6,5 тыс. сотрудников Goldman Sachs.

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