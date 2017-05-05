Вареники сменили борщ в продуктовом индексе торговых сетей Украины

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Руководство торговых сетей Украины приняло решение заменить борщ в индексе, который отражает колебание средней цены на набор продуктов для одного из самых распространенных национальных блюд - вареников с мясом и капустой. Об этом сообщил один из инициаторов нововведения, гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"У нас был составлен индекс борща. Однако борщ не включает в себя все основные продукты, которые покупает каждый украинец, поэтому мы решили создать индекс вареников", - пояснил он местному изданию "Экспресс".

Новый индекс на Украине планируют подсчитывать ежеквартально, поскольку это блюдо состоит из продуктов, цена на которые меняется достаточно часто. "Оттолкнулись от простого рецепта: чтобы приготовить вареники с мясом на семью из четырех человек, нужно 300 граммов говядины, 300 граммов свинины, 30 граммов лука, 800 граммов пшеничной муки, 400 миллилитров воды, 1 чайная ложка соли, специи. А еще в готовые вареники для вкуса добавляем 250 граммов сметаны", - рассказал автор индекса.

По его словам, после решения правительства снять ограничения для наценок на продукты от 1 октября 2016 года вареники с мясом подорожали примерно на 15%. Эксперт подсчитал, что до этого они стоили 61,5 гривны, а через полгода - 70,6 гривны. А если вареники с капустой, то рост индекса за шесть месяцев составил 21%. "Это блюдо обошлось нам сначала в 24,5 гривны, а через полгода - в 29,7 гривны", - отметил Дорошенко.

"Когда мы говорим о том, насколько выросла цена вареников за квартал, полгода или за год, то на самом деле речь идет о том, насколько подорожали или упали в цене самые дешевые отечественные продукты", - пояснил эксперт.

Борщ подорожал на треть

Резкий рост цен на овощи для борща проявился во второй декаде апреля и продолжился до конца месяца, постный борщ подорожал на 30,8%. Как свидетельствуют данные Госкомстата, за период с 20 по 27 апреля снова подорожали все основные овощи, в частности, морковь - на 57,6%, капуста - на 45%, лук - на 21,6%, свекла - на 15,4%, картофель - на 14,1%.

Борщ и вареники - любимое блюдо украинцев

По данным социологов, именно борщ, а не сало, как считают многие за рубежом, является самым любимым блюдом украинцев. Только 4% жителей страны не могут и дня прожить без сала, а борщу среди всех возможных блюд отдают предпочтение 44% населения. В список любимых блюд также входят вареники (18%), шашлык (10%), холодец (7%), котлеты (6%) и отбивные (5%), другие мясные блюда (14%).

На Украине стало модным проводить не только городские конкурсы на скоростное поедание вареников, но и есть национальные чемпионаты. Рекордсменом является житель Червонограда Львовской области Тарас Дзюба, который за 4 минуты и 1 секунду съел сто вареников с картофелем.