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Сбербанк устранил проблемы при проведении платежей по картам

Экономика и бизнес
5 мая, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Ранее у клиентов банка возникли проблемы с проведением расчетов по операциям с использованием банковских карт

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© Евгений Курсков/TACC

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сбербанк устранил неполадки, из-за которых у клиентов банка возникли проблемы с проведением расчетов по операциям с использованием банковских карт. Как сообщили ТАСС в контактном центре банка, жалобы больше не поступают.

"По техническим причинам у нас наблюдались проблемы у некоторых клиентов по всем сервисам", - сказал представитель контактного центра.

По его словам, в настоящий момент проблема решена, все операции проходят в нормальном режиме.

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