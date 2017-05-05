Сбербанк устранил проблемы при проведении платежей по картам

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сбербанк устранил неполадки, из-за которых у клиентов банка возникли проблемы с проведением расчетов по операциям с использованием банковских карт. Как сообщили ТАСС в контактном центре банка, жалобы больше не поступают.
"По техническим причинам у нас наблюдались проблемы у некоторых клиентов по всем сервисам", - сказал представитель контактного центра.
По его словам, в настоящий момент проблема решена, все операции проходят в нормальном режиме.