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В Дальспецстрое введут процедуру наблюдения

Экономика и бизнес
5 мая, 12:14 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 5, мая. /ТАСС

В руководстве компании отметили, что до конца мая начнется этап, "результатом которого станет финансовое оздоровление" предприятия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая. /ТАСС/. Процедуру наблюдения введут до конца мая на ФГУП "Дальспецстрой" для его финансового оздоровления. Об этом сообщил ТАСС источник в руководстве компании.

"Введенная процедура наблюдения не будет означать признания несостоятельности предприятия. Дальспецстрой обладает значительным портфелем активов и продолжает вести операционную деятельность. Для нас это начало этапа, результатом которого станет финансовое оздоровление компании", - сказал источник.

Основным следствием финансового оздоровления должно стать восстановление платежеспособности предприятия, которое позволит полностью погасить задолженность по заработной плате сотрудникам и значительно ускорить темпы строительства жилых домов с привлечением средств участников долевого строительства.

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Дальспецстрой неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которых является неритмичное финансирование работ по некоторым объектам строительства. Предприятие придерживается плана финансового оздоровления: ведется активная претензионно-исковая работа по истребованию дебиторской задолженности, осуществляется жесткий финансовый контроль - все расчеты происходят путем перевода средств на счета казначейства или на спецсчета в рамках реализации гособоронзаказа.

Ранее в пресс-службе компании сообщили ТАСС, что взыскание почти 8 млрд руб. дебиторской задолженности с недобросовестных контрагентов позволит предприятию погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками в полном объеме. При этом процесс возмещения денежных средств от ряда подрядчиков, находящихся в стадии банкротства, затруднителен. Примером является компания ТМК, которая должна Дальспецстрою около 3,9 млрд рублей.

ФГУП "Дальспецстрой" до начала года являлось генподрядчиком строительства космодрома Восточный.

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