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Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в I квартале снизилась в 1,6 раза

Экономика и бизнес
5 мая, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Таким образом, "Башнефть" получила 8,8 млрд рублей чистой прибыли

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль "Башнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась в 1,6 раза - до 8,8 млрд руб., говорится в отчете компании.

Прибыль до налогообложения сократилась на 40% - до 10,5 млрд руб. Выручка компании при этом увеличилась на 20% - до 157,2 млрд руб. Операционная прибыль сохранилась на уровне первого квартала 2016 года - 18,5 млрд руб.

"Роснефть" 12 октября 2016 года. закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций "Башнефти" за 329,7 млрд руб., после обязательной оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,66% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежат 25% плюс одна акция компании.

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