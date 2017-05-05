Путин поручил до 1 сентября представить меры по завершению строительства объектов СУ-155

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение в срок до 1 сентября текущего года представить меры по завершению строительства объектов СУ-155. Соответствующее поручение было дано по итогам пленарного заседания медиафорума региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", прошедшего в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Представить доклад о мерах, принимаемых для завершения строительства жилых домов - объектов закрытого акционерного общества "Строительное управление № 155". Срок - 1 сентября 2017 года", - говорится в документе.
Ранее глава государства пообещал, что все дома, недостроенные СУ-155, будут готовы в 2018 году. По его словам, "часть (домов) должна быть закончена в этом году, и все должно быть исполнено в 2018".По оценке главы государства, проблема с недостроенными домами, в финансировании сооружения которых принимали участие дольщики, является общей для всей страны. "Проблема возникла из-за недостаточной отрегулированности этой сферы деятельности - привлекают деньги граждан, а потом оказываются несостоятельными", - объяснил Путин, добавив, что "есть еще и жульничество" в строительной сфере. Глава государства подчеркнул, что необходимо "гарантировать права граждан, нельзя злоупотреблять их доверием", а механизмы долевого строительства, известные в мире, "давно надо было применить у нас".