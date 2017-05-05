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ЦБ РФ повысил курс доллара на 6-10 мая до 58,54 рублей

Экономика и бизнес
5 мая, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Курс евро повысился до 64,24 рублей

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Банк России установил на 6-10 мая официальный курс доллара на уровне 58,5382 рублей, что на 96,68 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 1,51 руб., до 64,2398 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,21 руб., до 61,1039 руб.

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