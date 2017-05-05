Кабмин ужесточил требования к инвестпроектам на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Кабмин ужесточил критерии отбора инвестпроектов с господдержкой для реализации на Дальнем Востоке. "Установлен дополнительный критерий отбора инвестпроектов, - сообщает сайт правительства. - Объем государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и субсидий) на создание и (или) реконструкцию объекта инфраструктуры не должен превышать 30% заявленных частных инвестиций на реализацию инвестиционного проекта".

Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Методика также дополнена положением о том, что предельные объемы государственной поддержки, оказываемой инвестору проекта, устанавливаются правительством России. Также документ дополнен положением о мониторинге реализации инвестиционных проектов.

"Принятые решения позволят повысить эффективность отбора и сформировать систему мониторинга реализации инвестиционных проектов", - отмечается в сообщении.