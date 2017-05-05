Кабмин ужесточил требования к инвестпроектам на Дальнем Востоке

ОКР номинировал Устюгова и Трегубова на приз лучшему спортсмену зимних видовСпорт 5 мая, 13:36
Организаторы ЧМ по хоккею ожидают аншлага на матче Швеция - РоссияСпорт 5 мая, 13:35
Билялетдинов заявил, что точно не останется в "ФК "Рубин" на следующий сезонСпорт 5 мая, 13:35
Немецкое издание выплатит €50 тыс семье Шумахера за ложную информацию о его здоровьеСпорт 5 мая, 13:20
Бизнесмен Федяев войдет в состав комиссии Международной ассоциации боксаСпорт 5 мая, 13:18
В мае-июне через Литву ожидается пробный железнодорожный транзит грузов из Китая в ЕвропуТранспорт 5 мая, 13:16
Крупнейшая коллекция работ Миши Брусиловского впервые представлена в музее художникаНовости Урала 5 мая, 13:12
Луческу: судейские ошибки отняли у "Зенита" восемь очков в чемпионате РоссииСпорт 5 мая, 12:55
Ученые разработали концепцию возрождения АПК Новосибирской областиСибирь 5 мая, 12:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Кабмин ужесточил критерии отбора инвестпроектов с господдержкой для реализации на Дальнем Востоке. "Установлен дополнительный критерий отбора инвестпроектов, - сообщает сайт правительства. - Объем государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и субсидий) на создание и (или) реконструкцию объекта инфраструктуры не должен превышать 30% заявленных частных инвестиций на реализацию инвестиционного проекта".
Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Методика также дополнена положением о том, что предельные объемы государственной поддержки, оказываемой инвестору проекта, устанавливаются правительством России. Также документ дополнен положением о мониторинге реализации инвестиционных проектов.
"Принятые решения позволят повысить эффективность отбора и сформировать систему мониторинга реализации инвестиционных проектов", - отмечается в сообщении.