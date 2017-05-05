На создание и развитие ТОРов в ближайшие годы выделят 50 млрд рублей

ГОРКИ, 5 мая. /ТАСС/. Правительство РФ планирует выделить из бюджета в ближайшие годы 30 млрд рублей на создание и развитие Территорий опережающего развития (ТОР), еще 20 млрд рублей будут направлены из других источников. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о предварительных результатах работы по созданию ТОРов на Дальнем Востоке в 2015-2017 годах.

"На развитие инфраструктуры ТОР в регионы направляются немалые средства, мы уже вложили порядка 4,5 млрд рублей, на ближайшие годы предусмотрено еще 30 млрд рублей, еще около 20 млрд будут направлены за счет регионов, муниципальных образований и внебюджетных источников", - сказал он.

Медведев отметил, что на эти деньги будут строиться дороги, энергосети, коммунальная инфраструктура.

"Налоговые преференции, которые мы предоставляем в ТОРах, весьма существенные по сравнению с общим порядком и действуют длительный срок. Подчеркну, если мы в текущих экономических условиях пошли на такой особый порядок работы с инвесторами, каждый бюджетный рубль необходимо тратить рационально, и надо постараться принести максимальную отдачу для жителей региона", - сказал премьер. "Все, что строится при поддержке государства, должно строиться на долгосрочную перспективу и опираться на четкие планы развития территорий", - подчеркнул он. Медведев напомнил, что, принимая решении о создании новой ТОР, нужно действовать осмысленно, наверняка, понимая, что проект точно состоится.

Не ухудшать положение инвесторов

Медведев подчеркнул, что изменения в законодательстве о ТОРах не должны ухудшать положение инвесторов.

"Особо хочу отметить, что те изменения, которые должны вноситься в законодательство о ТОР, не должны ухудшать условия работы инвесторов, заключенные договоры пересмотру не подлежат, условия, которые в них определены, должны сохраняться на весь срок действия конкретной территории, потому что это наше обязательство", - сказал Медведев.

По словам премьера, важно проанализировать работу действующих ТОРов, "оценить, насколько эффективно объединяются усилия государства и инвесторов". Он напомнил, что с весны 2018 года механизм ТОРов можно будет применять на всей территории РФ. "Последствия распространения этого механизма на всю страну нужно оценить, какие обязательства берут на себя компании, инвесторы, как они их исполняют, и подумать о корректировках в законодательстве", - сказал глава правительства.

Не допустить "перекрашенных инвестиций"

Министерство по развитию Дальнего Востока и Минэкономразвития должны не допустить появление в ТОРах "перекрашенных инвестиций", которые хотят подвести под налоговые льготы, подчеркнул Медведев.

"Территории опережающего развития - это те места, где должны быть новые инвестиции, а не перекрашенные старые, которые уже осуществлены и которые просто хочется подвести под льготный режим. Я просил бы на это обратить самое пристальное внимание Министерство Дальнего Востока и Министерство экономического развития, а все остальные структуры - вести мониторинг", - сказал Медведев.

Как заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, льготный режим должен распространяться только на новые рабочие места, создаваемые инвесторами в ТОРах. "Но ряд инвесторов распространил их на прежнюю списочную численность, а не только на новые рабочие места. Но мы эту проблему решаем", - сказал Галушка.

Экспорт ТОРов должен ориентироваться на быстро развивающие страны АТР

Медведев призвал ориентироваться на быстро развивающие страны Азиатско-Тихоокеанского региона при разработке экспортных стратегий.

На совещании о предварительных результатах работы по созданию ТОР на Дальнем Востоке в 2015-2017 годах он отметил, что для инвесторов в регионе существует не только набор преимуществ, но и определенные риски - большие расстояния, незначительное количество населения, и как следствие, низкий спрос. "При этом конкурировать приходиться, и хочу это подчеркнуть, с наиболее динамично развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И именно на них мы должны ориентироваться, договариваясь при планировании экспортных стратегий", - сказал глава кабмина.

Он добавил, что компаниям, которые зашли на территории опережающего развития, необходимо оказывать всестороннюю поддержку, сделать так, чтобы инвесторы не столкнулись с вакуумом в администрировании, в хозяйственном плане: "Это касается и подготовки кадров, и доступа к кредитам, и консультации инвесторов в режиме "одного окна".

По словам Медведева, результаты политики создания ТОР на Дальнем Востоке уже видны, где-то больше, где-то меньше, запускаются новые производства в самых разных отраслях, строится около 50 предприятий, увеличивается количество рабочих мест. "Мы, конечно, ожидаем, вправе ожидать, что эта динамика будет возрастать, в противном случае, вообще не нужно было с этим связываться", - указал Медведев.