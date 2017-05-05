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Россия займет 10% мирового рынка хранения данных к 2025 году

Экономика и бизнес
5 мая, 15:01 дата обновления: 5 мая, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Также Минкомсвязь планирует к 2020 году повысить узнаваемость российских брендов ПО по кибербезопасности до 50%

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных к 2020 году составит 5%, а к 2025 году - 10%, следует из проекта программы "Цифровая экономика РФ", который разработала Минкомсвязь (есть в распоряжении ТАСС).

В частности, к 2018 году министерство планирует разработать генеральную схему размещения центров обработки данных (ЦОД), а также создать консорциум дата-центров для координации их развития.

Также к 2018 году планируется создать распределенную систему ЦОД, которая обеспечит доступность хранения данных в каждом федеральном округе.

Крупнейшим оператором дата-центров в России сейчас является "Ростелеком". По данным компании, спрос на услуги дата-центров растет на 40% ежегодно.

Повышение узнаваемости российских брендов ПО

Минкомсвязь планирует повысить узнаваемость отечественных брендов программного обеспечения (ПО) по кибербезопасности до 50% к 2020 году. Также министерство рассчитывает повысить сочетаемость российских национальных стандартов с международными до более чем 50% к 2025 году.

"Более 50% национальных стандартов в области информационной безопасности гармонизированы с международными", - говорится в плане мероприятий программы.

В рейтинге кибербезопасности, составляемом на основе индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи, Россия, согласно программе, должна занять 10-е место к 2020 году и подняться на 8-е место к 2025 году. В 2017 году у России 12-е место в рейтинге.

Доля населения России, которое будет сталкиваться с проблемами информационной безопасности, снизится к 2025 году до 20% с нынешних 29,5%, а доля населения, использующего средства защиты информации, вырастет до 97% против 85,3% в 2017 году.

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