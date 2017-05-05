Минкомсвязь рассчитывает, что технологию блокчейн узаконят в 2019 году

Шарапова сыграет с Лучич-Барони на турнире в Мадриде после снятия РадваньскойСпорт 5 мая, 15:07
Возможное ограничение чартеров в Турцию будет касаться только рейсов из Москвы в АнтальюЭкономика и бизнес 5 мая, 14:46
Главный тренер "Зенита" Луческу опроверг информацию об интересе к нему "Галатасарая"Спорт 5 мая, 14:40
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФООбщество 5 мая, 14:33
Тренер сборной Латвии Хартли определится с клубом после окончания ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:32
Движение транспорта ограничат около аэропорта Шереметьево с 10 мая по 31 июляОбщество 5 мая, 14:23
Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккеюСпорт 5 мая, 14:18
Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ "Вегас"Спорт 5 мая, 14:17
Банк "Югра" начал консультацию с ЦБ РФ по итогам техсбояНовости партнеров 5 мая, 14:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ рассчитывает, что в 2019 году будут приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие возможность использования технологии блокчейн.
Об этом говорится в проекте программы "Цифровая экономика Российской Федерации", который разработала Минкомсвязь (имеется в распоряжении ТАСС).
"Принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав ("BlockChain" и т. д.) в 2019 году", - говорится в документе.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минкомсвязи при подготовке программы "Цифровая экономика" проанализировать возможность применения технологии блокчейн в сфере госуправления и управления экономикой в России.
По его словам, такая технология, как считается, может способствовать избавлению от излишней бюрократизации делового оборота.
Blockchain - децентрализованная база данных о транзакциях в сети. На основе технологии блокчейн работают криптовалюты, в том числе bitcoin. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.