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Минкомсвязь рассчитывает, что технологию блокчейн узаконят в 2019 году

Экономика и бизнес
5 мая, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Ранее премьер-министр РФ поручил проанализировать возможность применения этой технологии в сфере госуправления и управления экономикой в России

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ рассчитывает, что в 2019 году будут приняты нормативно-правовые акты, обеспечивающие возможность использования технологии блокчейн.

Об этом говорится в проекте программы "Цифровая экономика Российской Федерации", который разработала Минкомсвязь (имеется в распоряжении ТАСС).

"Принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав ("BlockChain" и т. д.) в 2019 году", - говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минкомсвязи при подготовке программы "Цифровая экономика" проанализировать возможность применения технологии блокчейн в сфере госуправления и управления экономикой в России.

По его словам, такая технология, как считается, может способствовать избавлению от излишней бюрократизации делового оборота.

Blockchain - децентрализованная база данных о транзакциях в сети. На основе технологии блокчейн работают криптовалюты, в том числе bitcoin. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.

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