Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев не поддержал предложения об ответственности инвесторов за задержку проекта в ТОР

Экономика и бизнес
5 мая, 15:23 дата обновления: 5 мая, 15:39 UTC+3

Вице-премьер Юрий Трутнев пояснил, что "инвестиционный проект может не состояться, но это наша задача заполнить территорию опережающего развития"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не поддержал предложения о введении ответственности для инвесторов за задержку в реализации или срыв проекта, который планировалось осуществить в рамках ТОР. Об этом заявил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

"Были сегодня (на совещании у Медведева) предложения по ответственности инвесторов, эта тема обсуждалась. Но председатель правительства ее не поддержал, потому что инвестиционный проект - это довольно сложный процесс. По целому ряду разных причин инвестиционный проект может не состояться, но это наша задача заполнить территорию опережающего развития", - сказал Трутнев.

Как заявил вице-премьер, территория опережающего развития предлагает инвесторам налоговые преференции и необходимую инфраструктуру. Он отметил, что бывают ситуации, когда, например, из пяти проектов в рамках ТОР три стартовало, а два буксуют. По его словам, в этом случае необходимо добиваться реализации успешно стартовавших проектов.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев на гонках, Kiss в Москве, "Локомотив" с кубком
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
4
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
"Аэрофлот" поддержал массовый отзыв пилотских свидетельств Росавиацией
7
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
Темы дня
Загрузка...
Реклама