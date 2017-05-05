Медведев не поддержал предложения об ответственности инвесторов за задержку проекта в ТОР

ГОРКИ, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не поддержал предложения о введении ответственности для инвесторов за задержку в реализации или срыв проекта, который планировалось осуществить в рамках ТОР. Об этом заявил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев.

"Были сегодня (на совещании у Медведева) предложения по ответственности инвесторов, эта тема обсуждалась. Но председатель правительства ее не поддержал, потому что инвестиционный проект - это довольно сложный процесс. По целому ряду разных причин инвестиционный проект может не состояться, но это наша задача заполнить территорию опережающего развития", - сказал Трутнев.

Как заявил вице-премьер, территория опережающего развития предлагает инвесторам налоговые преференции и необходимую инфраструктуру. Он отметил, что бывают ситуации, когда, например, из пяти проектов в рамках ТОР три стартовало, а два буксуют. По его словам, в этом случае необходимо добиваться реализации успешно стартовавших проектов.