Инфляция в апреле в годовом выражении замедлилась до 4,1%

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Инфляция в России в апреле составила 0,3%, в годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 4,1%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В том числе рост цен на продовольственные товары в апреле текущего года составил 0,6% (0,1% без учета плодово-овощной продукции), непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,2%.

В апреле в 12 субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,6% и более, из них в Республике Калмыкия - на 1,1%, где продукты питания стали дороже на 2,1%. Вместе с тем в четырех субъектах РФ потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,1% в результате снижения цен на продукты питания на 0,2-0,7%.

В Москве инфляция за месяц составила 0,4% (с начала года - 1,8%), в Санкт-Петербурге - 0,5% (2,4%).

В апреле росли цены на плодовоовощную продукцию

В апреле значительное влияние на рост потребительских цен оказало удорожание плодоовощной продукции. Цены на белокочанную капусту выросли на 28,6%, картофель - на 21,5%, репчатый лук - на 24,5%, морковь - на 11,1%. На 7,8-7,9% стали дороже лимоны, помидоры и свекла. В то же время апельсины, огурцы и чеснок подешевели на 3,5-5,4%, замороженные овощи, груши, орехи и сухофрукты - на 0,3-0,7%.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 0,7-1,3% увеличились цены на свинину, сметану, глазированные творожные сырки, сухие молочные смеси для детского питания и мороженое.

Вместе с тем на 1-1,4% стали дешевле мясо птицы, национальные сыры и брынза, живая и охлажденная рыба, на 0,2-0,3% - соленая сельдь, оливковое масло, майонез, чай, пиво зарубежных торговых марок.

Среди непродовольственных товаров дорожали сезонные товары и краска для волос

В апреле продолжал отмечаться рост цен на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров. Так, на 0,6-1,4% увеличились цены на роликовые коньки, велосипеды для взрослых, зонты, отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента для взрослых и детей.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,6-0,7% возросли цены на краску для волос, сигареты с фильтром зарубежных марок, еженедельные газеты в розницу, комплекты столовых приборов из нержавеющей стали, эмалированные чайники, садовые лопаты, батарейки типа АА, пеленки и белье для новорожденных, отдельные виды бельевого трикотажа, строительных материалов (оконное листовое стекло, цемент).

В то же время на 0,5-1,1% подешевели свежесрезанные цветы, мониторы для настольного компьютера, смартфоны, миксеры, блендеры, электрочайники, газовое моторное топливо.

В группе медикаментов и медицинских товаров значительное снижение цен зафиксировано на валидол - на 4,8%, сульфацетамид - на 3,7%, таурин, офтан катахром, панкреатин, отечественные поливитамины - на 1,1-1,2%. Одновременно на 1% стали дороже поливитамины с макро- и микроэлементами, на 0,7% - бинты.

В апреле росла стоимость услуг транспорта

В апреле существенный рост тарифов отмечался на услуги автомобильного транспорта. Так, проезд в маршрутном такси и городском коммерческом автобусе стал дороже на 1,1% и 0,8% соответственно. Одновременно услуги такси подешевели на 0,1%.

В группе услуг железнодорожного транспорта стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда выросла на 0,9%, в плацкартном - снизилась на 0,4%.

Кроме того, на 0,7% стали дороже услуги воздушного транспорта.

В группе услуг связи на 2,1% увеличилась абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 1,4% - плата за минуту местного соединения по сотовой связи.

Из бытовых услуг на 1,3% стали дороже услуги прачечных, на 0,4% - ремонт обуви и услуги организаторов проведения торжеств. Вместе с тем на 0,2% снизились цены на ритуальные услуги и установку пластиковых окон.

Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 0,6-0,9% выросла плата за аренду индивидуального банковского сейфа, ветеринарные услуги, посещение детского ясли-сада, занятия в группах общей физической подготовки и за пользование общественным туалетом.

Снижение цен зарегистрировано в группе услуг зарубежного туризма. Так, поездки на отдых в Таиланд подешевели на 1,8%, экскурсионные поездки в Финляндию, Францию и автобусные поездки по городам Европы - на 0,6-0,8%. При этом, туры на отдых в Греции и Испании стали дороже на 0,9% и 0,5% соответственно, поездки в Китай - на 0,2%.