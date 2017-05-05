Депутат Сидякин считает необходимым внести поправки в закон о долевом строительстве

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин полагает, что в закон "О долевом строительстве" следует внести поправки.

"Государственной думе необходимо принять большой пакет поправок в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", - заявил Сидякин ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил по итогам пленарного заседания медиафорума региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", прошедшего в Санкт-Петербурге, до 1 сентября представить меры по завершению строительства объектов компании "СУ-155". По оценке главы государства, проблема с недостроенными домами, в финансировании сооружения которых принимали участие дольщики, является общей для всей страны. Путин подчеркнул, что необходимо "гарантировать права граждан, нельзя злоупотреблять их доверием", а механизмы долевого строительства, известные в мире, "давно надо было применить" в РФ.

Должно перестать ассоциироваться с пирамидой

Депутат отметил, что долевое строительство, будучи "одним из главных механизмов индустриального домостроения", должно перестать ассоциироваться с пирамидой, когда "застройщикам главное - побыстрее собрать деньги". Так, страховые компании, которые должны были диверсифицировать риски, "не выполнили своей задачи, банкротились вместе с застройщиками". По этой причине, напомнил политик,"с этого года запускается государственный компенсационный фонд", созданный в целях дополнительной защиты прав и законных интересов дольщиков.

Кроме того, Сидякин предложил "подумать над ступенчатой системой внесения денежных средств соразмерно выполненным работам", которая, по его словам, "зарекомендовала себя в Германии". "На стадии возведения фундамента дома дольщики вносят 10% от суммы договора, на стадии строительства первых этажей и возведения стен - 30%, на стадии кровли и внутренней отделки - 40%, на стадии ввода в эксплуатацию - оставшиеся 20%", - рассказал он.

Единоросс также подчеркнул, что ситуация с определением количества обманутых дольщиков в стране "остается сложной". По мнению парламентария, представленные в региональных реестрах данные могут быть неполными, поскольку "необходимо учитывать, что включение в такие реестры носит заявительный характер, и не все граждане подают их в уполномоченный орган с целью официального признания себя пострадавшими". Кроме этого, отметил Сидякин, "в ряде субъектов РФ уполномоченные на ведение реестров органы исполнительной власти создают препятствия процессу включения граждан, в том числе по-своему трактуют критерии отнесения граждан к числу пострадавших".

По этой причине, указал Сидякин, рабочая группа президиума Генсовета "Единой России" ведет собственный учет количества обманутых дольщиков на основании обращений граждан. Так, по состоянию на 1 апреля 2017 года "в регионах существует 928 недостроенных многоквартирных домов и 131 тыс. 744 пострадавших гражданина".