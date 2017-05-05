Медведев назначил Антона Котякова замминистра финансов

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Антона Котякова замминистра Минфина РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
"Назначить Котякова Антона Олеговича заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.
Ранее Котяков занимал должность министра экономики и финансов Московской области.