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Медведев назначил Антона Котякова замминистра финансов

Экономика и бизнес
5 мая, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Ранее Котяков занимал должность министра экономики и финансов Московской области

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Антона Котякова замминистра Минфина РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

"Назначить Котякова Антона Олеговича заместителем министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее Котяков занимал должность министра экономики и финансов Московской области.

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