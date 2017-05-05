Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор

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МОСКВА, 5 мая, /ТАСС/. Все рейсы в Белоруссию и из Белоруссии будут обслуживаться в международном секторе аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Жуковского. Как следует из ответа пресс-службы аэропорта на запрос ТАСС, эта норма распространится на все аэропорты РФ.
"С 15 мая все рейсы с Белоруссией переносят в международный сектор в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11.04.2017 № 143", - сообщили в Жуковском.
Приказ Минтранса "О внесении изменений в Типовую схему организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 января 2010 г. № 21", был зарегистрирован в Минюсте в середине апреля 2017 года.
МИД Белоруссии получил официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 г. о переводе авиарейсов в международные сектора российских аэропортов.
"Мы действительно получили официальное уведомление российской стороны 21 апреля 2017 г. о переводе всех авиарейсов между Россией и Беларусью в международные сектора российских аэропортов, - отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, - и оперативно проинформировали заинтересованных лиц, включая Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта Республики Беларусь".
По его словам, российская сторона заверила, что "новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан". "Посмотрим, как будут реализовываться эти новые подходы", - заметил Мирончик.
7 февраля вступил в силу приказ директора ФСБ России Александра Бортникова установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России поясняли, что основная функция нововведения - предотвращение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей. По словам источников ТАСС в ФСБ, режим пограничной зоны вдоль белорусской границы вводится, чтобы сдержать поток мигрантов и санкционных товаров.