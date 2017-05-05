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Половина всех сделок аренды и покупки жилья должны перейти в электронный формат до 2022 г.

Экономика и бизнес
5 мая, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Минкомсвязь рассчитывает, что российский рынок недвижимости трансформируется после 2020 года, и такие сделки перейдут в онлайн благодаря технологии "блокчейн"

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь рассчитывает, что российский рынок недвижимости трансформируется после 2020 года: сделки по аренде и покупке жилья перейдут в онлайн благодаря технологии "блокчейн", сокращающей риск мошенничества, а строительство станет более эффективным и бюджетным. Об этом говорится в проекте программы "Цифровая экономика Российской Федерации", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, число сделок аренды и купли-продажи недвижимости в России, заключаемых в электронной форме, должно к 2022 году увеличится до 50% от общего объема сделок.

Однако сейчас электронные сделки - редкое явление, напомнили ТАСС в риелторской и консалтинговой компании "Метриум Групп".

"Такие транзакции при продаже или аренде недвижимости исчисляются единицами. Тем не менее, постепенно "оцифровываются" некоторые элементы процесса покупки жилья: к примеру, подача заявки на ипотеку в Сбербанке может проходить в режиме онлайн. Схожую модель предлагают и некоторые банки-партнеры АИЖК", - рассказала управляющий партнер компании Мария Литинецкая, добавив, что поиск подходящих объектов также проходит в электронном виде.

По ее словам, в онлайн-режим необходимо перевести оставшиеся этапы покупки квартиры - общение с брокером, получение кредита, подписание договоров долевого участия и оплату.

"Полагаю, что к 2022 году доля электронных сделок на рынке действительно вырастет. Во-первых, на рынок придет повзрослевшее молодое поколение, которое лучше "дружит" с техникой, чем старшее. Во-вторых, конкуренция среди банков будет подталкивать их к максимальному упрощению их сервисов для клиентов, которое, прежде всего, предполагает онлайн-режим взаимодействия с заемщиком", - добавила Литинецкая.

Разработанный Минкомсвязью документ также предлагает повысить прозрачность строительства, аренды и продажи недвижимости. Для этого до 2019 года арендодатели, сдающие квартиру через специальные электронные порталы, получат налоговые льготы, а добропорядочность участников электронных сделок с недвижимостью будет верифицироваться через специальную государственную информационную систему.

Переход на BIM-технологии

Изменения затронут и строительство: к 2025 году доля строящихся объектов недвижимости с применением BIM-технологий (технологий информационного моделирования при проектировании объектов) составит 80% от общего числа строящихся зданий.

Информационное моделирование - это современный подход к возведению, оснащению, управлению жизненным циклом здания, при котором строительный объект проектируется как единый комплекс объектов инфраструктуры, технологических систем и собственно объекта строительства. Информационные модели содержат инструменты управления стоимостью и рисками, сроками выполнения работ, вариативностью исполнения проектов.

Применение этой технологии позволит экономить до 20% средств на проектирование и строительство. В BIM-модель будущего здания есть возможность "зашить" не только характеристики материалов и процессов, но и информацию по закупкам, поставкам и срокам будущего ремонта. Технологии позволяют в режиме виртуальной реальности отслеживать работу инженерных систем. Как отмечал ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, использование BIM может значительно сократить сроки ввода объекта в эксплуатацию и облегчит контроль за реализацией проекта. Это, в свою очередь, позволит сделать систему госзакупок в сфере строительства более прозрачной, подчеркивал Шувалов.

В марте 2017 года вице-премьер Дмитрий Козак утвердил "дорожную карту" по развитию BIM-технологий в России, подготовленную Минстроем. Сейчас министерство создает условия для применения технологий информационного моделирования на практике: формирует нормативно-правовую базу и планирует запустить пилотные проекты.

Документ Минкомсвязи также уточняет, что до 2022 года все государственные компании и компании с госучастием должны в обязательном порядке применять BIM-технологии при строительстве. При этом все цифровые модели зданий к 2025 году должны храниться на территории РФ.

Эффективное строительство

До 2023 года застройщики должны оснастить системами мониторинга, анализа и прогнозирования поломок внутридомовой инфраструктуры (лифтов, трубопроводов и т. д.) все объекты жилищного строительства, строящиеся с использованием BIM-технологий.

К 2020 году также появится требование проводить дистанционный предсменный осмотр и дистанционный мониторинг состояния здоровья персонала в строительстве зданий и сооружений, а также при эксплуатации опасных элементов инфраструктуры ЖКХ (лифты, высотные сооружения).

Цифровая экономика РФ

Россия уже несколько лет активно занимается вопросами развития цифровой экономики. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил до 1 июня 2017 года подготовить соответствующую программу мер. Уже утвержден состав рабочей группы экономического совета при президенте по этому направлению.

Подготовка программы "Цифровая экономика" в России поручена правительству, сам документ готовит Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Глава министерства Николай Никифоров говорил, что программа развития цифровой экономики в России до 2025 года может быть готова к июню этого года. При этом в России может быть создан единый фонд развития цифровой экономики, уточнял он.

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