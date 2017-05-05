Роспечать: прямое субсидирование региональных СМИ облегчит их финансовое положение

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Реализация поручения президента России Владимира Путина по рассмотрению вопроса об освобождении от казначейского сопровождения договоров о субсидиях региональным и местным СМИ облегчит финансовое положение данных представителей прессы. Такое мнение высказал ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Владимир Григорьев.

"Думаю, что это облегчит финансовое положение многих региональных и муниципальных газет и журналов, позволит сконцентрироваться исключительно на журналисткой деятельности, а не тонуть в согласованиях и заниматься не свойственным себе делом", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, поручение президента РФ, данное кабмину, также избавит сотни редакций от лишней трудоемкой работы. "Поручение избавляет сотни редакций региональных печатных СМИ, получающих от Роспечати субсидии из федерального бюджета на реализацию социально значимых проектов, а таких в 2016 году было более 550, от необходимости проходить весьма трудоемкую, непростую в исполнении и затратную по времени процедуру подключения к казначейскому сопровождению, - заметил он. - И, что важно, получать всю сумму государственной субсидии сразу, одним траншем, а не по мере реализации своего проекта и предоставления в казначейство необходимой отчетности, то есть по частям".

Замглавы Роспечати также добавил, что "будет разработан и утвержден перечень социально незащищенных групп населения, которым, несмотря на затраты Почты России по доставке прессы в отдаленные и труднодоступные местности, будет обеспечено субсидирование доставки, тем самым, обеспечено их конституционное право на получение информации".

Он также поблагодарил Общероссийский народный фронт за инициирование соответствующего обращения к Владимиру Путину на IV медиафоруме независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".

Ранее Путин подписал 18 поручений по итогам пленарного заседания медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Поручения касаются вопросов поддержки средств массовой информации, развития волонтерского движения, усиления ответственности за нарушения по обращению с отходами, обеспечения участия граждан в определении дорожной политики.