Энергоблок № 1 Кольской АЭС выведен на планово-предупредительный ремонт

МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Кольская АЭС вывела в планово-предупредительный ремонт энергоблок № 1, он продлится 85 суток, сообщили в пресс-службе станции.

"Энергоблок № 1 Кольской АЭС с 5 мая выведен в планово-предупредительный ремонт продолжительностью 85 суток. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4 атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1100 МВт", - отметили в пресс- службе.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркнули на предприятии.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.