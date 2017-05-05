Энергоблок № 1 Кольской АЭС выведен на планово-предупредительный ремонт

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МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Кольская АЭС вывела в планово-предупредительный ремонт энергоблок № 1, он продлится 85 суток, сообщили в пресс-службе станции.
"Энергоблок № 1 Кольской АЭС с 5 мая выведен в планово-предупредительный ремонт продолжительностью 85 суток. В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4 атомной станции. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1100 МВт", - отметили в пресс- службе.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений, подчеркнули на предприятии.
Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.