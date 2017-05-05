Индексы ММВБ и РТС выросли по итогам торгов вслед за нефтью

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили предпраздничные торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,18% - до 2002,41 пункта, РТС - на 0,41%, до 1085,68 пункта.
Российские индексы укрепляются вслед за нефтью, которая отыгрывает позиции после падения 4 мая. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,74% - до $49,22 за баррель.
"В среду индекс ММВБ может осмотреть базовые уровни около 1980 пунктов, причем индекс РТС будет медленно сползать к 1066 при стабильном рубле", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.
По состоянию на 19:00 мск за доллар на бирже давали 58,12 руб., евро - 63,93 руб.