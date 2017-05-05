Цифровая экономика России: городам - беспилотники, деревням - быстрый интернет

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь России подготовила проект программы "Цифровая экономика РФ", согласно которому планируется к 2025 году достигнуть ряда показателей, существенно улучшающих качество жизни населения.

Программа, с которой ознакомился ТАСС, описывает восемь направлений развития: госрегулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

Вопросами развития цифровой экономики Россия активно занимается уже несколько лет. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил уже до 1 июня 2017 года подготовить соответствующую программу мер. Также утвержден состав рабочей группы экономического совета при президенте по этому направлению.

Проект программы "Цифровая экономика" планируется внести в правительство до 11 мая. А в июне Минкомсвязь намерена презентовать программу.

Блокчейн и интернет вещей

Подраздел "государственное регулирование" предполагает принятие ряда законов, обеспечивающих возможность использования blockchain (технология блочных цепей, первоначально созданная для обеспечения операций с криптовалютой биткоин) и интернета вещей. "Принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав (blockchain" и т. д.) в 2019 году", - говорится в документе.

О том, что необходимо проанализировать возможное использование блокчейна в сфере государственного управления и управления экономикой в России, говорил ранее и премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, такая технология поможет избавиться от излишней бюрократизации делового оборота.

Также Минкомсвязь рассчитывает на принятие в 2019 году нормативно-правовых актов, позволяющих использовать технологии интернета вещей и больших данных (big data). Например, big data позволяет обрабатывать огромные массивы неструктурированных данных и на их основе выстраивать движение общественного транспорта или часы работы учреждений.

В свою очередь интернет вещей, интегрированный в промышленность, может существенно сократить издержки на ремонт оборудования за счет своих возможностей предсказывать поломки.

Информационная инфраструктура

Министерство также рассчитывает к 2025 году обеспечить все населенные пункты России, в которых проживают более 1 тыс. человек, широкополосным доступом в интернет. При этом стоимость услуги будет составлять лишь 0,05% от среднего денежного дохода на душу населения.

К примеру, сейчас такое соотношение зарплаты и стоимости доступа в интернет составляет около 1%. Так, по данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников российских организаций за февраль 2017 года составила 35,845 тыс. рублей, а стоимость доступа в интернет на конец 2016 года, как подсчитали аналитики TMT Consulting, равнялась 341 рублю.

Причем уже к 2020 году Минкомсвязь намерена добиться удешевления стоимости интернета в 10 раз - до 0,1% от среднего дохода.

В труднодоступных населенных пунктах планируется предоставлять высокоскоростной интернет за счет спутниковых или беспилотных технологий, но тоже "по доступным для населения ценам".

Сети 5G будут развернуты к 2025 году в городах размером от 300 тыс. жителей. Минимум в восьми городах с населением свыше 1 млн человек сети 5G должны появиться уже в 2020 году, к 2025 году - в 15 городах.

К 2025 году Россия также достигнет доли в 10% на мировом рынке хранения и обработки данных, прогнозирует Минкомсвязь.

Исследования и разработки

Для проведения исследований и разработок министерство планирует к 2018 году создать не менее 10 цифровых платформ и механизмы поддержки для того, чтобы образовательные учреждения могли готовить специалистов высшей квалификации в области современных цифровых технологий.

Согласно планам ведомства, в 2018-2025 годах будут сформированы аспирантские и магистерские школы по каждому направлению "сквозных технологий" на базе ведущих вузов и научных организаций.

К 2025 году в России будет создано не менее 20 исследовательских центров крупнейших глобальных игроков в области цифровой экономики и реализован запуск не менее 15 технопарков (причем уже к 2020 году их будет не менее пяти).

Кадры и образование

Подраздел программы, посвященный кадрам и образованию, подразумевает создание к 2019 году электронной базы трудовых достижений россиян. "Доля трудоспособного населения, имеющая цифровую запись персональной траектории развития, к 2020 году составит 10%, к 2025 году - 80%", - следует из документа.

Такую электронную базу смогут использовать и сами граждане, и организации, где они учатся или работают. Система будет иметь открытый программный интерфейс для расширения возможностей и базовые сервисы для работы с информацией о компетенциях работника.

В образовании также планируется нововведение - с 2019 года в качестве дипломной работы будут приниматься стартапы. Кроме того, проект программы предполагает увеличение числа выпускников в сфере информационных технологий. "Количество выпускников высшего образования - профессионалов в сфере IT (составит) к 2020 году - 60 тыс. человек, к 2025 году - 100 тыс. человек", - говорится в программе.

Информационная безопасность

Россия рассчитывает выйти на новый уровень и в области кибербезопасности, заняв 10-е место к 2020 году и 8-е место к 2025 году в рейтинге, составляемом на основе индекса кибербезопасности Международного союза электросвязи. Сейчас Россия в нем на 12-м месте.

При этом отечественное программное обеспечение (ПО) по кибербезопасности должно занять свою долю на российском рынке, а российские бренды-производители - стать узнаваемыми. Так, Минкомсвязь планирует повысить узнаваемость отечественных брендов ПО по кибербезопасности до 50% к 2020 году, а сочетаемость российских национальных стандартов с международными должна достичь более 50% к 2025 году.

В целях безопасности планируется и снижение доли трафика, проходящего через зарубежные серверы, - до 5% к 2020 году с нынешних 60%, то есть зависимость от иностранных серверов снизится в 12 раз.

Государственное управление

Главный сдвиг, который может произойти в государственном управлении - это переход документооборота в цифровой формат. Эксперты давно высказывали идеи отказаться от бумаги, а замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов заявлял, что в нормативном плане для перехода "на цифру" все готово, законодательно никаких ограничений в том, чтобы уйти от бумаги, нет.

Согласно проекту программы, Минкомсвязь рассчитывает к 2025 году увеличить долю ведомственного и межведомственного электронного документооборота до 90%.

Проект программы предусматривает создание единого пространства цифрового доверия - системы, в которой будет проводиться идентификация данных, документооборот, подача сведений и получение услуг в электронном виде. К 2025 году доля услуг, предоставляемых властями в электронном виде, должна достигнуть 80%, при этом 90% граждан должны быть удовлетворены качеством электронных услуг.

Внутриведомственный и межведомственный обмен документами в электронном виде будет применять цифровую подпись в 90% случаев, планируют в Минкомсвязи (к 2020 году показатель запланирован лишь на уровне 10%).

"Умный город"

К 2025 году в 25 городах России предполагается запустить проекты по использованию беспилотного общественного транспорта, интегрированного с системами организации городского движения. А в 10 городах - проекты по использованию индивидуальных беспилотных автомобилей. В целом уровень информатизации общественного транспорта к 2025 году достигнет 100%.

При этом проекты по автоматизации управления парковочным пространством будут запущены в 10 городах уже в 2019 году.

К 2020 году в пяти российских городах будут запущены проекты по внедрению отечественного или локализованного иностранного ПО для транспортного моделирования. К 2025 году все проекты в области транспортного моделирования будут реализовываться с использованием отечественного ПО.

Также Минкомсвязь рассчитывает, что российский рынок недвижимости существенно трансформируется после 2020 года: сделки по аренде и покупке жилья перейдут в онлайн благодаря блокчейну, сокращающему риск мошенничества, а строительство станет более эффективным и бюджетным.

Согласно программе, к 2022 году доля сделок по аренде и купле-продаже недвижимости в России, заключенных в электронной форме, должна увеличиться до 50% от общего объема. Сейчас электронные сделки - достаточно редкое явление.

Также ставится задача повысить прозрачность строительства, аренды и продажи недвижимости. Для этого до 2019 года арендодатели, сдающие квартиру через электронные платформы, получат налоговые льготы, а добропорядочность участников электронных сделок с недвижимостью будет верифицироваться через специальную государственную информационную систему.

Кроме того, городские власти будут осуществлять мониторинг удовлетворенности населения, в том числе и через социальные сети. "50 городов проводят мониторинг общественного мнения и удовлетворенности горожан с использованием цифровых сервисов анализа в социальных сетях, группах мессенджеров и блогов не реже одного раза в неделю", - указывается в программе.

Цифровое здравоохранение

Проект программы предусматривает и существенный сдвиг качества оказания медицинских услуг. Согласно документу, к 2025 году будет создана экосистема цифрового здравоохранения, которая обеспечит доступность медпомощи по месту обращения и увеличит эффективность использования человеческих и информационных ресурсов при оказании медицинских услуг.

До 2025 года россиян должны обеспечить "доступной медицинской помощью по месту требования, соответствующей критериям своевременности, персонализации, превентивности, технологичности и безопасности". Сама экосистема цифрового здравоохранения должна быть создана "посредством трансфера инновационных решений в медицинские организации и поддержки отечественных стартапов компаний в этой области".

Уже в 2018 году будут разработаны и внедрены сервисы личных кабинетов граждан и мобильные приложения, которые интегрируют с личным кабинетом на портале госуслуг.

Все инициативы по изменению федерального законодательства для регулирования отрасли цифрового здравоохранения, согласно проекту программы, должны быть разработаны, обсуждены и внесены в Федеральное собрание до конца 2018 года.

Для реализации задач в 2019-2020 годах планируется подключить все российские медицинские организации к высокоскоростному интернету. При этом к 2020 году скорость 100 Мбит/с будет обеспечена у 30% больниц, к 2025 году - у 100%. Такая скорость позволяет, например, просматривать потоковое видео в формате HD.

Кто платит

Вместе с тем документ не прописывает возможные способы и объемы финансирования, ограничиваясь лишь формулировкой, что "выполнение дорожной карты финансируется за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников".

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил, что в России может быть создан единый фонд развития цифровой экономики. При этом сейчас в отрасли есть ряд специальных сборов: 1,2% от выручки, который операторы связи ежегодно направляют в резерв универсального обслуживания, плата за частоты, плата за право получения частот на аукционах. По мнению Никифорова, "это надо в целом пересмотреть, возможно, все эти источники финансирования надо объединить и направить в единый фонд".

В феврале 2017 года был также создан Российский фонд развития информационных технологий (ФРИТ), однако этот фонд бюджетных средств не получил. Минкомсвязь, выступившая инициатором создания фонда, говорила о необходимости выделить новой структуре субсидии из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей.

Елена Травкова