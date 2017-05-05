Аэропорты в регионах РФ готовы к переводу рейсов в Белоруссию в международные секторы

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Региональные аэропорты РФ технически готовы к переводу авиарейсов в Белоруссию и обратно в международные секторы с 15 мая в соответствии с приказом Минтранса РФ, определяющего порядок прохождения в них пограничного контроля гражданами третьих стран.
По данным портала SkyScanner, самолеты из Республики Беларусь принимают все крупные аэропорты в России. Рейсы из Минска регулярно принимают в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково, в авиаузле Калининграда, Сочи и многих других городов РФ. Представители аэропортов Калининграда, Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы подтвердили ТАСС, что готовы к работе в новых условиях.
"У нас процедуры отработаны, просто пассажиры (рейсов в Белоруссию - прим. ТАСС) переводятся в международный сектор", - сказали, в частности, в дирекции калининградского аэропорта Храброво, заметив, что серьезных осложнений в этом вопросе возникнуть не должно, поскольку и сейчас достаточное число рейсов из Калининграда с учетом чартерной программы оформляются через этот терминал.
В летнем расписании из Храброво заявлены рейсы в Минск (2 раза в день), Витебск, Брест, Гомель и Гродно по два раза в неделю. Все рейсы на этих направлениях выполняются белорусской авиакомпанией "Белавиа". В летнем сезоне прошлого года из Калининграда в Белоруссию было перевезено чуть более 48,6 тыс. пассажиров, за весь год пассажиропоток на этом направлении составил 64 тыс. пассажиров, что составляет чуть больше 4% от общего пассажиропотока Храброво в 2016 году. В этом году, поток, по предварительным оценкам, будет примерно таким же, и его перевод в международный сектор серьезных проблем создать не должен.
В управляющей компании аэропорта петербургского аэропорта Пулково ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" сообщили, что операционно воздушная гавань готова к обслуживанию пассажиров рейсов из Белоруссии через международный сектор.
"Для пассажиров разработаны специальные маршруты движения. Для информирования подготовлены дополнительные знаки навигации, также будет организовано оповещение на стойках регистрации и с помощью аудио-объявлений. Важно отметить, что для прохода паспортного контроля по прибытии в РФ пассажирам следует сохранять посадочной талон", - отметили там.
В пресс-службе управляющей аэропортами Краснодарского края компании "Базэл Аэро" также сообщили, что все рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" из международного аэропорта Краснодар в Белоруссию с 15 мая будут переведены в международный терминал авиаузла. "Пассажирам предписано брать с собой документ, удостоверяющий личность и использующийся для въезда на территорию РФ и посадочный талон, подтверждающий их прилет в Беларусь, либо вылет из нее", - отметил представитель компании.
По данным "Базэл Аэро", с начала 2917 года авиакомпания "Белавиа" выполнила 54 рейса по маршруту "Минск-Краснодар- Минск". Рейсы выполняются на воздушных судах Boeing 737-500 три раза в неделю по понедельникам.
О готовности к переводу рейсов в Белоруссию в международные терминалы ТАСС сообщили также в пресс-службах аэропортов Жуковского и Внуково. Как следует из ответа пресс-службы аэропорта Жуковский на запрос ТАСС, эта норма распространится на все аэропорты РФ. В пресс-службе Внукова добавили, что для граждан РФ и Белоруссии правила вылета и прилета останутся прежними: передвижение будет осуществляться по внутреннему паспорту, без прохождения погранконтроля.
"Действительно рейсы в Белоруссию переводятся в сектор международных линий, граждане третьих стран будут проходить пограничный контроль, как любой иностранный гражданин. Для граждан РФ и Республики Белоруссии правила остаются неизменными, перелет будет осуществляться по внутреннему паспорту без пограничного контроля", - уточнили во Внуково.
Приказ Минтранса "О внесении изменений в Типовую схему организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 января 2010 г. № 21", был зарегистрирован в Минюсте в середине апреля 2017 года.
7 февраля вступил в силу приказ директора ФСБ России Александра Бортникова установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России поясняли, что основная функция нововведения - предотвращение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей. По словам источников ТАСС в ФСБ, режим пограничной зоны вдоль белорусской границы вводится, чтобы сдержать поток мигрантов и санкционных товаров.