"Роснефть" подала кассацию на решение суда по иску к РБК

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. "Роснефть" оспорила в Арбитражном суде города Москвы решение по иску к медиахолдингу РБК и его журналистам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующая кассационная жалоба была зарегистрирована 5 мая, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
"Роснефть", в частности, хочет обжаловать решение московского арбитража о частичном удовлетворении иска.
Как ранее сообщал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, компанию не устроила слишком низкая компенсация по иску: суд взыскал с РБК лишь 390 тыс. рублей, тогда как "Роснефть" требовала более 3 млрд рублей компенсации.
В апреле 2016 года "Роснефть" подала в суд на РБК из-за статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", заявив о репутационном ущербе на 3,124 млрд рублей. Ответчиками выступают журналисты Константин Бочкарев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло, ООО "БизнесПресс" (учредитель РБК) и РБК-ТВ.
В декабре Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Роснефти", обязав РБК выплатить 390 тыс. рублей и удалить спорный материал. Однако обе стороны не согласились с решением суда.
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение московского арбитража, оставив в силе только решение удалить статью и опубликовать опровержение.