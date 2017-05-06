С 6 мая рынки обращения лекарств стран ЕврАзЭС начнут работать в едином пространстве

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пакет документов, подготовленный Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) совместно с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и предусматривающий создание единого рынка лекарств для Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, вступает в силу с 6 мая 2017 года.
"Национальные рынки обращения лекарственных средств пяти государств Евразийского экономического союза объединяются и начинают работу в формате единого пространства. Производители стран союза смогут подавать заявления на регистрацию лекарств и выпуск их в обращение по единым процедурам и снизить административные издержки", - цитирует пресс-служба ЕЭК слова министра и члена коллегии Евразийской экономической комиссии Валерия Корешкова.
Изменения также позволят обеспечить так называемую "санацию" фармацевтического рынка, удалив с него препараты, чья эффективность и безопасность не до конца изучены, а производство не соответствует стандартам надлежащей производственной практики, отметили в ЕЭК.
При этом члены ЕврАзЭС продолжат на национальном уровне регулировать выдачу разрешений на доклинические и клинические исследования лекарств, ценообразование лекарств и медизделий, розничную торговлю, госзакупки лекарств, медицинскую рекламу.
Для стран предусмотрен переходный период: производитель должен выбрать до 31 декабря 2020 года, по каким правилам он будет регистрировать лекарства: по национальным или по единым правилам. К тому же все лекарственные препараты, которые были зарегистрированы по национальным правилам до 31 декабря 2020 года, должны будут пройти перерегистрацию по правилам единого рынка до 31 декабря 2025 года.