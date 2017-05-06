Объем господдержки крымских виноградарей в 2017 году возрастет в 1,5 раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Объем государственной поддержки крымских фермеров, осуществляющих посадку молодых насаждений, в том числе виноградников, в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, возрастет в 1,5 раза - до 278 млн рублей. Об этом сообщается в материалах республиканского Министерства сельского хозяйства.

"Благодаря мерам господдержки отрасль виноградарства Республики Крым смогла стабильно развиваться в переходный период. Так, только в прошлом году на посадку и уход за молодыми насаждениями было выделено 187 миллионов рублей. В этом году сумма господдержки запланирована в размере 278 миллионов (рублей)", - отмечено в материале.

Господдержка виноградарей крайне важна для Крыма, поскольку, по оценкам местных властей, на сегодняшний день потребность региона в винограде составляет порядка 200 тыс. тонн в год, при этом, субъект производит только 26% от необходимого количества.

"Экономика республики скоро увидит ощутимые результаты от государственной поддержки виноградарства и виноделия", - уверены в ведомстве.

Крым - крупный винодельческий регион РФ, в настоящее время площадь виноградников в республике достигает 18,5 тыс. га, из которых 16,3 тыс. га - плодоносящие, что на 19% больше, чем в 2015 году. В Минсельхозе также отметили, что за последние три года "динамика ежегодной закладки молодых виноградников в Крыму увеличилась с 250 га до 559 га".

В настоящее время товарным производством винограда в Крыму занимаются 67 компаний, из них десять - ежегодно проводят работы по закладке новых плантаций виноградников.