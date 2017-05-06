Инспекторы Россельхознадзора продолжат проверку в Белоруссии после праздников

МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты "Россельхознадзора" на текущей неделе проверили восемь из запланированных к инспекции белорусских перерабатывающих предприятий. Об этом сообщил замминистра Минсельхозпрода Белоруссии Александр Субботин.

"Специалисты Россельхознадзора со 2 мая уже проверили восемь предприятий, на праздники они уезжают, а с 10 мая продолжат инспекцию и будут работать до 12 мая", - сказал он. "После 12 мая они обработают полученную информацию и предоставят отчет", - добавил Субботин.

Специалисты Россельхознадзора прибыли в Белоруссии 1 мая. Работают две группы российских инспекторов. Они проверяют перерабатывающие предприятия по всем областям республики.

У Россельхознадзора есть претензии к продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий, ввоз которой был запрещен. В связи с ограничением поставок белорусской продукции в Россию с 5 по 13 апреля на белорусских предприятиях работали первые пять групп инспекторов Россельхознадзора. Были проведены инспекции 17 перерабатывающих предприятий страны, в том числе, пяти молочных, восьми мясных, двух рыбных, а также двух птицефабрик и трех молочно-товарных ферм. По итогам проверки Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий в Россию.