Япония и Китай договорились об углублении финансового сотрудничества

ТОКИО, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония и Китай договорились продолжить углублять двустороннее экономическое сотрудничество, а также условились продолжить диалог, направленный на расширение совместных сфер интересов.

Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам прошедших в Иокогаме переговоров министров финансов Японии и КНР.

"Япония и Китай осознают необходимость углубления финансового сотрудничества, и продолжат вести диалог, касающийся макроэкономических политик двух стран", - говорится в тексте документа.

Встреча министра финансов Японии Таро Асо и его китайского коллеги Сяо Цзе состоялась в рамках проходивших в эти дни в Иокогаме переговоров министров финансов и глав центробанков Японии, Южной Кореи, Китая и стран АСЕАН.