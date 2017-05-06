Порошенко одобрил соглашение с ЕИБ о кредите в €200 млн на развитие транспорта

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КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко одобрил соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите на €200 млн на развитие транспорта. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.
"Президент подписал закон "О ратификации финансового соглашения (проект "Городской общественный транспорт") между Украиной и ЕИБ", - отметили в пресс-службе.
Закон принят Верховной радой Украины 12 апреля.
Соглашение, в частности, предусматривает открытие кредитной линии на €200 млн для проектов развития общественного транспорта. Финансовое соглашение было подписано в Киеве в ноябре 2016 года, средства будут выделены Министерству инфраструктуры Украины.
Кредит предполагается направить на обновление электространспорта в Киеве, Белой Церкви (Киевская область), Ивано-Франковске, Кременчуге, Луцке, Львове, Одессе, Сумах, Тернополе, Харькове и Чернигове. На кредитные средства могут быть приобретены или модернизированы действующие троллейбусы, трамваи и автобусы. Также предусмотрено восстановление и строительство инфраструктурных объектов общественного транспорта, в том числе трамвайных путей, полос для движения автобусов, транспортных станций, депо.
Конечными бенефициарами станут транспортные коммунальные предприятия или общины, которым будут предоставляться субкредиты на конкретные проекты в размере от €1 млн евро до €50 млн. ЕИБ будет предоставлять финансирование 15 траншами под государственные гарантии в течение пяти лет. Сроки кредитов - до 22 лет, они будут погашаться за счет средств местных бюджетов.