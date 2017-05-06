В "Единой России" критикуют предложения центра Кудрина по увеличению пенсионного возраста

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов подверг критике предложения Центра стратегических разработок (ЦСР), возглавляемого бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным, по увеличению пенсионного возраста.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала выдержки из материалов Стратегии-2035, которую ЦСР подготовил для руководства страны. Из них следует, что ЦСР разработал план по "повышению устойчивости пенсионной системы", который, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом по полгода в год начиная с 2019 года. В результате этой меры, считают в ЦСР, численность пенсионеров сократится на 9%.

Однако Неверов обращает внимание, что "65,9 лет - это средняя продолжительность жизни мужчин в России (и это при том, что в 2015 году это был рекорд страны за историю, включая советский период)". "По предлагаемой стратегии Кудрина (который, как и многие, знает как надо, но почему-то сам "надо" не делал, когда была возможность, да еще и сваливал на других все сомнительные решения, не считая нужным их объяснять) получается, что экономия выйдет за счет того, что человек недолго будет получать пенсию: экономия на умерших", - пишет политик на своей странице в социальной сети Facebook. "Но Кудрину, конечно, пенсия не нужна, он и без нее прекрасно обойдется", - с иронией замечает парламентарий.

Неверов также напоминает, что президент России Владимир Путин, комментируя вопрос повышения пенсионного возраста, называл его чувствительным и требующим неспешного подхода.