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Якутия на полях ПМЭФ подпишет два соглашения с "Русгидро"

Экономика и бизнес
7 мая, 6:22 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Кроме того, правительство республики настаивает на создании отдельной теплосетевой компаний в Якутске, что позволит в одних руках сконцентрировать теплоснабжение города

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ЯКУТСК, 7 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Два соглашения с "Русгидро" по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) и консолидации активов будут подписаны Правительством Якутии на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Об этом ТАСС сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Мы сейчас готовим к подписанию на Петербургском международном экономическом форуме два соглашения с "Русгидро" в части консолидации активов и вхождения республики в уставной капитал дочерней компании - "Якутскэнерго" с долей 25%+1 акция и по дальнейшему развитию ВИЭ в регионе", - сказал он.

Так, для увеличения доли республики в уставном капитале "Якутскэнерго" с 1% до блокирующего пакета акций 25%+1 акция планируется передача госимущества на общую сумму 4,7 млрд рублей. "Мы уже провели оценку имущества на сумму 326 млн рублей, в этом году будет проведена оценка имущества на 3,2 млрд рублей и в следующем году будет проведена оценка оставшегося имущества", - сказал первый зампред правительства Якутии.

Кроме того, правительство республики настаивает на создании отдельной теплосетевой компаний в Якутске, что позволит в одних руках сконцентрировать теплоснабжение города. "Мы совместно с "Русгидро" решаем вопросы теплоснабжения города Якутска при запуске ГРЭС-2. В ближайшее время до муниципального бюджета будут доведены средства, поступившие в виде налогов от "Гидроинвеста" (средства в размере 700 млн рублей были получены за передачу трех муниципальных котельных в ведение энергокомпании, прим. ТАСС), которые находятся в бюджете республики", - сказал Колодезников.

В этом году при запуске ЯГРЭС-2 выдача тепла городу будет происходить по одной котельной "Якутскэнерго", переподключение трех остальных котельных будет произведено в следующем году.

Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) - один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО ""Русгидро" " по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193 МВт, тепловая мощность - 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надежность энергоснабжения потребителей.

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